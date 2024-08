- Il ritorno della TV previsto per settembre.

Luke Mockridge (35) sta tornando nel mondo della TV con il suo nuovo show sulla sua vecchia rete, Sat.1, e sta succedendo piuttosto presto. Come Sat.1 ha confermato in un comunicato stampa del mercoledì, il suo nuovo quiz comico, intitolato "Cosa c'è dentro la scatola?", andrà in onda giovedì 12 settembre.

17umoristi per decifrare il mistero

Sat.1 aveva fatto qualche accenno al formato dello show durante i Screenforce Days, senza entrare nei dettagli. Ora, la rete ha condiviso più informazioni: in totale, 17 comici si cimenteranno nel tentativo di decifrare il contenuto di una misteriosa scatola. Dovranno risolvere gli indovinelli creati dai telespettatori e fare le loro scommesse sulla frase di soluzione. Se un indovinello rimane irrisolto, il creatore si porta a casa 500 euro.

Mockridge sarà alla guida del programma sulla sua vecchia rete, offrendo indizi e suggerimenti ai concorrenti. Finora sono stati programmati dieci episodi (in onda giovedì alle 23:00 su Sat.1 e Joyn). Tra i concorrenti fissi ci sono Meltem Kaptan (44) e Martin Klempnow (50), che saranno affiancati da ospiti rotanti come Simon Gosejohann (48), Wigald Boning (57), Janine Kunze (50), Simon Pearce (43), Eko Fresh (40) e Guido Cantz (53), tra gli altri.

Il ritorno di Luke Mockridge sul piccolo schermo

Per Luke Mockridge, condurre "Cosa c'è dentro la scatola?" segna un ritorno alla conduzione televisiva dopo quasi tre anni. La sua ex partner aveva avanzato accuse serie contro di lui nel settembre 2021, che lui aveva negato. La procura di Colonia aveva archiviato il caso, ma Mockridge era stato piuttosto defilato sulla scena pubblica da allora. Nonostante ciò, aveva ripreso a fare tour nel 2022, ma aveva evitato principalmente le apparizioni in TV.

Prima di questo, il comico era stato un volto regolare su Sat.1 per anni, conducendo show come "Luke! La settimana e io!" dal 2015 al 2017, nonché "Luke! La scuola e io" dal 2017 al 2021, e numerosi altri show.

