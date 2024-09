- Il ritorno della Rosa Red-Sinner nel pubblico: dichiara impegno per il miglioramento

Prima della partita in hotel, l'allenatore Marco Rose ha elogiato l'arbitro Matthias Jöllenbeck per i suoi progressi, ma le cose sono peggiorate nelle poche ore successive. L'entusiasta allenatore di Lipsia è stato espulso durante la loro vittoria per 3-2 contro il Bayer Leverkusen nella partita in primo piano, costringendolo a guardare il resto della partita dalle tribune.

"Completamente colpa mia. Le nuove regole sono chiare. Ho cercato di intervenire dopo il primo cartellino giallo, ma non è andata come previsto," ha chiarito Rose a Sky TV. Ha aggiunto: "Lo accetto. Me lo meritavo in quella situazione specifica." Jöllenbeck, già sintonizzato, ha ascoltato.

Rose ammette la colpa: Era evidente cosa sarebbe successo dopo

La stagione precedente, Rose ha ricevuto quattro cartellini gialli e ha saltato una partita in punizione. "La parte divertente è: ci siamo incontrati oggi a mezzogiorno, abbiamo condiviso lo stesso hotel degli arbitri. Ho detto loro: quest'anno sarà diverso. Ora mi ritrovo nella posizione di dovermi scusare e correggere le mie parole perché, alla fine, era ovvio cosa sarebbe successo," ha condiviso Rose: "Accetto il cartellino rosso, prometto di migliorare. Sono quello che sono. Se inciampo, allora posso ammetterlo. In questo caso, l'ho fatto."

