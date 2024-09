- Il ritorno degli anni '80 in prima linea sulla linea delle spalle della moda ancora una volta

La Settimana della Moda di New York è in pieno svolgimento e la leggenda della musica 66enne Madonna sta facendo girare le teste. La pop star ha attirato l'attenzione di tutti alla sfilata di Luar martedì con il suo look unico, in particolare le sue spalle.

Madonna si è presentata all'evento di Manhattan indossando un abito blazer beige che non passava di certo inosservato. Le spalline oversize dell'abito abbottonato hanno riportato alla mente gli anni '80 e hanno sottolineato la sua vita sottile.

Madonna classica: guanti in latex e calze a rete

Il resto del suo outfit era meno convenzionale: guanti in latex lucidi che arrivavano alle braccia, calze a rete e stivali neri sopra il ginocchio hanno dato a Madonna il suo look seducente iconico. Ha anche indossato un paio di occhiali da sole molto grandi che sembravano due paia di occhiali uniti, rendendo difficile distinguere il suo trucco. Ha lasciato i suoi capelli biondi sciolti, ma non ha resistito all'accessorio con diversi collari e orecchini spessi.

È possibile che gli occhiali da sole oversize fossero necessari per nascondere eventuali prove delle sue attività del fine settimana. In quel momento è stata vista con il suo amico di 38 anni più giovane Akeem Morris (28) a una festa della Settimana della Moda di New York. Madonna ha confermato la sua relazione con il calciatore attraverso un post su Instagram per il 4 luglio, che includeva una foto della coppia in una posa suggestiva sul divano.

Ha partecipato alla sfilata Luar da sola, ma questo non ha diminuito il suo ingresso drammatico.

Le scelte di moda audaci di Madonna alla Settimana della Moda di New York non si sono limitate alla sfilata Luar, in quanto ha anche sfoggiato un altro evento con un ensemble in latex. In questo caso, il suo look era ancora più iconico, con calze a rete e stivali alti.

