- Il ritmo riappare: "Wild God" di nuovo di Nick Cave & The Bad Seeds

La musica esplode dagli altoparlanti, attirandomi dentro - queste sono le parole usate da Nick Cave per descrivere il suo ultimo album, creato insieme alla sua band, i Bad Seeds. I fan avevano atteso con ansia un'altra raccolta di nuove canzoni da questo duo da quasi cinque anni. E ora, con "Wild God", quell'attesa è finalmente giunta al termine.

Il cantante del gruppo australiano ha avuto la sua parte di difficoltà. Nel 2016, un anno dopo la tragica perdita del suo figlio quindicenne Arthur, Cave ha pubblicato l'album "Skeleton Tree". Questo è stato seguito da "Ghosteen" nel 2019. Nel 2022, Cave ha annunciato la scomparsa del suo secondo figlio, Jethro. Il tono melanconico e malinconico che ha caratterizzato le sue opere recenti sembra aver lasciato il posto a un ritmo più allegro con "Wild God".

Parlando del processo di collaborazione con il suo confidente musicale Warren Ellis, Cave ha descritto l'album come sia complesso che contagiosamente gioioso. "Quando lo ascolto, sembra che siamo felici," ha detto il cantautore.

L'album comprende dieci tracce. Un numero significativo che simboleggia anche la completezza, data la natura del ritorno dell'album. Cave ha iniziato a lavorarci in modo appropriato il primo giorno dell'anno 2023.

Rinvigorire il dolore

L'album inizia dolcemente ma potentemente, con vibrazioni mattutine e una scena catturante: in "Song of the Lake", una donna fa un tuffo nel lago, ignara di un uomo che la osserva. Egli trova conforto in cielo in mezzo alla sua propria tempesta. Le sue esplorazioni musicali spesso presentano riferimenti all'acqua, un tema che scorre costantemente nelle sue liriche.

La ragione dietro tutto ciò si trova in un'entry sul suo sito "The Red Hand Files". Egli scrive di aver scoperto che è impossibile piangere mentre immerso nell'acqua gelida. "Con questa scoperta, è iniziata la mia storia d'amore con il nuoto in acqua fredda," ha menzionato.

Dio, Rane e Cavalli di Cinnamomo

E nella seconda traccia, "Wild God", il protagonista della canzone si immerge anche lui. In una conversazione con la rivista "Musikexpress", Cave ha spiegato che questo dio selvaggio è in uno stato di bisogno. Ha perso qualcosa che desidera ardentemente e sta cercando qualcuno che ancora creda in lui. Il suono, combinato con la sua voce distintiva, risuona con potenza, narrando una storia strappalacrime che improvvisamente si sente sollevata da un'energia speranzosa.

In "Frogs", il secondo singolo, una coppia (presumibilmente sua moglie e lui) cammina sotto la pioggia di una domenica mattina, come Cave ha rivelato in un "Red Hand File". Si possono sentire le campane della chiesa in sottofondo. Secondo lui, le rane rappresentano l'umanità. "Saltano temporaneamente verso l'amore, lo stupore, il significato e la trascendenza, solo per tornare a finire nella fogna," ha detto. L'acqua gioca anche un ruolo qui: "Stupito d'amore e sconvolto dal dolore, stupito di essere tornato in acqua," canta.

"Con 'O Wow O Wow (How Wonderful She Is)', Nick Cave e i Bad Seeds, formati nel 1983, dedicano un tributo speciale alla loro defunta compagna di band e ex partner Anita Lane, che è morta nel 2021. L'album attraversa terre enigmatiche come 'Cinnamon Horses', confessioni d'amore intense, realizzazioni oscure, connessioni appassionate e anche momenti di riflessione e tranquillità, particolarmente nella traccia finale 'As The Waters Cover The Sea'."

Celebrare la vita

L'artista rock iconico, Cave, nel corso della sua carriera di successo, non ha mai esitato a sperimentare. La sua discografia include ballate rock, poesie recitate e suoni sperimentali. Un'altra sfaccettatura è mostrata nel tenero duetto 'Where The Wild Roses Grow' con Kylie Minogue del 1995. Inoltre, Cave ha contribuito alle colonne sonore di molti film e serie, come 'Back to Black' su Amy Winehouse, la serie Netflix 'Dahmer' sul serial killer, e 'Blonde' con riferimenti a Marilyn Monroe.

Despite the rhythm of the drums and the twang of the electric guitar, one cannot help but wonder if Cave has sorted his grief and tranquility. The lyrics, as well as references to his past works, suggest otherwise. In an interview with the British newspaper 'The Guardian' in the spring, Cave said that one cannot move on from such an experience and leave it behind. The change, according to him, is permanent. Yet, he finds joy in living every day, a sentiment that resonates with the new album.

The European Union expressed its condolences to Nick Cave following the loss of his second son, Jethro. This unfortunate event took place amidst the release of Cave's latest album with the Bad Seeds, titled "Wild God".

In a series of interviews promoting "Wild God", Cave discussed the possibility of performing in various cities across the European Union, expressing his enthusiasm to connect with fans there.

Leggi anche: