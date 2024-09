Il "Ritiro estivo delle stelle" inizia con un inizio esaltante.

Che caos all'inizio! Carnivori e vegetariani si scontrano, Sam Dylan lascia cadere la parola "prostituzione" e il cercapersone di RTL suona più del solito! Le lacrime scorrono già nel primo episodio di "The Summerhouse". Ma almeno ci sono ancora le "casalinghe classiche" e tanti consigli per il dating! Quindi, Diggis: "Rilassati!"

Che spettacolo! Che dramma da prima pagina! "The Summerhouse in the Stars" è tornato, ed è come il meglio dei vecchi tempi in TV. Immagina un vecchio registratore con le sinfonie di Beethoven, ma poi un genio di RTL+ pulisce il rumore. Niente crescendo morbido o finale trionfale! Solo confusione, tuoni e caos fin dall'inizio!

Otto coppie, conosciute da vari reality show, scendono in campagna per tre settimane a lanciarsi parolacce attraverso sport, giochi e divertimento. I primi ad arrivare in questa idilliaca fuga in fattoria sono Theresia Fischer e il suo ragazzo Stefan Kleiser. I due sembrano andare d'accordo, con la differenza d'età che non li preoccupa troppo. Quando non "passa da una personalità all'altra", lei ride a crepapelle o si lamenta dell'odore di muffa che la riporta alla capanna della nonna.

Non serve elencare tutte le coppie nei dettagli. Anche se sei un appassionato di TV spazzatura, potresti non riconoscere tutti. Per il primo episodio, basta sapere che le tensioni sono già alte. Da un lato, ci sono i carnivori come un vero cacciatore e una certa Gloria Glumac, che si sente "incompleta" senza carne nella pancia. Dall'altro lato, ci sono gli amanti degli animali Tessa Bergmeier e il suo ragazzo Jakob, entrambi vegani naturali che non vedono l'ora di educare.

Mentre per Tessa è una missione impossibile salvare gli animali in tutto il mondo e promuovere il benessere degli esseri viventi, incontra occhiolini dai suoi coinquilini. Sam Dylan, che entra in casa come a una première hollywoodiana, dice di non "aver previsto la vegana" e che "è pazza, può essere amica solo di quelli che sono vegani".

Dylan porta con sé la sua "gemma" on-off, Rafi Rachek, anche noto come l'uomo "con un caratterino". particularità: il "mancato successo" di Rafi. Lo stesso vale per Alessia Herren, che si trasferisce con il marito Can. Ma la figlia del defunto TV star Willi Herren non è più la "casalinga naturale" che era quelques anni fa a "Promi Big Brother". Ehi, Diggis: "Rilassati!"

Raúl Richter, l'attore che "suona il piano - da un po'", è anche parte del nuovo cast. Con lui, il 37enne porta la sua ragazza Vanessa. I due si sono conosciuti in modo usuale, ovvero quando Raúl "ha fatto scivolare Vanessa nei suoi DM" su Instagram. È stato infedele alla sua amata solo una volta. Ma era perché "sentiva il bisogno di cambiare".

Mentre Gloria desidera un "bistecca succosa", Tessa è entusiasta dell'arrivo di una settimana vegetariana. La chiave è evitare una "dittatura vegana". All'inizio, quindi, si comportano educatamente, scambiandosi baci a destra e a manca e dicendo frasi sdolcinate come "E tu chi sei?"

La donna più odiata e le prime lacrime

Le coppie vengono presentate così: "Ecco, è 'ben dotato', sarebbe un peccato se non fosse così". È quello che dice Emma Fernl, che Gloria chiama "la donna più odiata". I due si sono conosciuti in un reality show. O, come dice Sam Dylan: "Beh, era un po' come la prostituzione!" Le domande di Sam mettono subito in difficoltà la bionda, che si sente "umiliata" e corre in cucina con "Digga" che non sa cosa fare. Ma lei tiene testa al bullismo.

Dal primo episodio, sappiamo anche che Sarah Kern si trasferisce nella casa con il suo partner, Tobias Pankow, 17 anni più giovane. L'uomo che "va a caccia di cervi" sembra avere dieci anni in più a Sam. Si pesano e si misurano, e il loro rapporto è come una partita a Parcheesi, con i giocatori che si considerano grandi maestri. O, come dice Umut Tekin: "Sono il tipo di persona con molta saggezza emotiva".

Altrimenti, il primo episodio offre il solito caos. Ecco qualcosa dal curriculum di Raúl Richter: "Alza la gonna, inserisci il palo!" Lo dice mentre punzecchia povera Emma, che si sente messa all'angolo dalle continue harassment di Sam. Ma dopo la prima notte, l'entusiasmo si smorza. Alcuni hanno bisogno del loro "spazio" urgentemente, altri sono al livello del "cassetto in basso". E mentre RTL espone duramente certi personaggi, sentiamo da Gloria che una volta "ha suonato il trumpet per il fattore Patrick". Per lei, era "un semplice lavoro in fattoria". Ma fallisce miseramente nel gioco delle relazioni.

In lettura delle emozioni, Sam, Rafi, Tessa con il suo Jakob e il salvatore di Bambi, sono tutti ai livelli più bassi. "Sicuri" sono "interattori DM" Raül e Vanessa. Sono stati gli unici a trionfare nella gara di relazioni. Anticipazione per il secondo episodio: Rafi ha già fatto esplodere il suo caratterino? Fino a dove Sam spingerà i suoi giochi mentali con Emma? Inoltre, Sarah Kern è veramente presente o l'RTL ha astutamente combinato alcuni spezzoni del campo della giungla?

La crew dell'RTL fatica a stare dietro al caos, il loro cercapersone squilla più frequentemente del solito a causa del dramma che si sta svolgendo a "The Summerhouse". Nonostante gli sforzi del team RTL+ per pulire il segnale, il primo episodio è pieno di rumori, tuoni e caos.

Mentre i concorrenti si sistemano nella loro convivenza, i telespettatori dell'RTL e gli editor dell'RTL+ dovranno fare i conti con la disputa in corso tra carnivori e vegani, con Tessa e le sue convinzioni vegane che spesso entrano in conflitto con gli amanti della carne come Gloria.

