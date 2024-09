- Il ritiro del riesame nella causa Boateng: decisione dell'accusa

"Dopo una attenta revisione, abbiamo scelto di abbandonare il precedente appello presentato dal nostro ufficio, come rivelato oggi," ha dichiarato un rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero. "Anche se siamo lontani dall'essere d'accordo con la validità della sentenza, considerando la durata del processo, che è in corso nei tribunali da oltre cinque anni, e tenendo presente il benessere della parte offesa e dei loro figli, mantenere in vita la causa sembra eccessivamente gravoso per tutti gli interessati."

Il Tribunale Regionale di Monaco I aveva precedentemente stabilito nel caso del vincitore del Mondiale 2014 Jérôme Boateng che aveva intenzionalmente danneggiato la sua ex ragazza. Tuttavia, gli è stata inflitta solo una multa, accompagnata da una sanzione di 40 giornate di lavoro, ciascuna valutata €5.000, soggetta a determinate condizioni.

€200.000 destinati a due organizzazioni benefiche.

Proprio come una pena detentiva sospesa, Boateng dovrà pagare i €200.000 solo se violerà queste condizioni. Queste condizioni richiedono un contributo di €50.000 da parte sua a ciascuna delle due organizzazioni benefiche che si concentrano sui bambini.

L'Ufficio del Pubblico Ministero aveva inizialmente richiesto una multa di €1.120.000 e aveva inizialmente opposto il verdetto.

Da qualche tempo, i procedimenti legali contro il difensore esperto del FC Bayern Monaco, che recentemente ha lasciato il club italiano US Salernitana per il LASK in Austria, sono in corso. Nel 2021, il Tribunale Distrettuale di Monaco ha accusato Boateng di una multa, pari a 60 giornate di lavoro, ciascuna valutata €30.000, per un totale di €1.800.000.

Il Tribunale Regionale di Monaco I ha subsequently dichiarato Boateng colpevole di lesioni personali e ingiurie nel ottobre 2022, con una multa di 120 giornate di lavoro, ciascuna valutata €10.000, per un totale di €1.200.000. Tuttavia, in un evento senza precedenti, la Corte d'Appello di Baviera ha annullato il verdetto a causa di gravi errori legali, rendendo necessario il riesame del processo dinanzi al Tribunale Regionale di Monaco I.

Nonostante l'Ufficio del Pubblico Ministero avesse inizialmente opposto il verdetto e richiesto una multa consistente, hanno annunciato: "Non procederemo oltre con il caso" a causa della durata del processo e del benessere di coloro che sono coinvolti. Con la multa di €200.000 come pena sospesa, Boateng dovrà contribuire €50.000 a ciascuna delle organizzazioni benefiche scelte, che si concentrano sui bambini, per evitare di pagare l'intera somma.

