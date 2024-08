Il ritardo dell'arrivo del Pixel 9 Pro potrebbe essere notevole.

Presentazione dei nuovi modelli della lineup di Google Pixel, il Pixel 9 Pro e la versione standard 9. Nonostante il modello Pro mantenga le stesse dimensioni del suo fratello minore, offre una fotocamera teleobiettivo con lente periscopica, che consente uno zoom ottico 5x. Questa caratteristica innovativa è sicuramente apprezzata da coloro che cercano un dispositivo Android compatto ma potente.

La differenza principale tra i due dispositivi si nota nella configurazione della fotocamera. Capovolti, l'unità della fotocamera del Pro si distingue per la lente in più. Tuttavia, in termini di display, la differenza di dimensioni tra i due, 0,04 pollici, è a malapena percettibile.

Fotocamera Teleobiettivo al Top

La lente teleobiettivo aggiuntiva del Pixel 9 Pro migliorisce notevolmente le sue capacità fotografiche. Google è riuscita a incorporare la stessa potenza del XL nel Pro, nonostante lo spazio ridotto nel telaio. Le testimonianze degli esperti di DxOMark confermano che le fotocamere del Pixel 9 Pro sono in ottima forma, con la variante Pro che supera il suo rivale in termini di qualità dell'immagine.

Display di Elite

Come l'XL, la versione Pro sfoggia un display strabiliante con una frequenza di refresh variabile da 1 a 120 Hz. Inoltre, il pannello del Pro supporta una luminosità più alta, rendendolo ancora più attraente. Con una densità di pixel di 495 ppi, il display fornisce immagini nitide e vivaci, migliorando l'esperienza visiva complessiva.

La tecnologia del display migliorata, abbinata a un chip Tensor G4 efficiente, contribuisce a una durata della batteria superiore alla media. La capacità della batteria del Pro è stata aumentata a 4700 mAh rispetto ai 4575 mAh del Pixel 8. Questo miglioramento nella capacità di archiviazione dell'energia, abbinato a una maggiore efficienza energetica, consente al Pixel 9 Pro di mantenere la carica anche durante l'uso prolungato.

Durata della Batteria Impressionante

Il nuovo Pixel 9 Pro ha una durata della batteria impressionante. Con un uso regolare, dura un'intera giornata, rendendolo conveniente per gli utenti che possono continuare le loro attività senza la costante preoccupazione di ricaricare. Tuttavia, la ricarica del dispositivo potrebbe richiedere del tempo, con la ricarica da 0 a 50% che richiede circa 30 minuti utilizzando un adattatore di alimentazione da 45 W. La ricarica induttiva richiede leggermente più tempo.

In termini di RAM, la variante Pro ha 16 GB, un notevole upgrade rispetto ai 8 GB del suo predecessore. La maggiore capacità della RAM si traduce anche in sette anni di aggiornamenti Android garantiti per il Pro, un chiaro vantaggio per gli utenti power che cercano durata nei loro dispositivi.

Funzionalità AI alla Parità

In termini di nuove funzionalità AI, non c'è molta differenza tra le tre varianti del Pixel 9. L'introduzione di Gemini serve a sostituire gradualmente l'Assistente Google, con la funzionalità completa che richiede un abbonamento dopo il primo anno gratuito. Attualmente, alcune funzionalità sono disponibili solo in inglese.

Verdetto

Il Pixel 9 Pro offre un'esperienza Android compatta senza pari, superando i modelli iPhone più recenti in alcuni aspetti. Le prestazioni della fotocamera, la qualità del display e le funzionalità AI lo rendono un concorrente degno di nota. Tuttavia, il suo prezzo di partenza è di €1100, rendendolo un investimento costoso.

Se si cerca un'alternativa più economica, il Pixel 9 standard è disponibile a €900. Anche se rimane indietro rispetto al Pro in alcuni aspetti, offre ancora un'ottima esperienza Android. La scelta dipende ultimately dalle priorità e dal budget.

Il Pixel 9 Pro, con la sua fotocamera teleobiettivo migliorata, raggiunge capacità fotografiche simili al modello XL, nonostante lo spazio ridotto nel telaio, grazie alla progettazione intelligente di Google.

Nel campo dei motori di ricerca, se si cerca informazioni sulle capacità della fotocamera del Pixel 9 Pro o sul suo prezzo, basta digitare 'Google Pixel 9 Pro camera' o 'Pixel 9 Pro price' nella barra di ricerca di Google e si troveranno risultati dettagliati per prendere una decisione informata.

