- Il risultato è un'enorme quantità di rifiuti.

Maltempo con pioggia e grandine ha causato allagamenti in seminterrati e alberi abbattuti in diverse città della Renania Settentrionale-Vestfalia.

"Tutti i personale disponibile è sul posto," ha dichiarato un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco di Duisburg nella serata. Quasi l'intera area urbana è stata colpita. L'attenzione principale delle operazioni era sui problemi legati all'acqua - allagamenti in seminterrati e passaggi sotterranei. Non ci sono stati feriti gravi. Tuttavia, una persona è stata gravemente colpita da un chicco di grandine, causando una ferita alla testa. Altrimenti, è stato "il solito, solo più intenso". Sono state registrate 190 operazioni finora.

A Bonn, la polizia ha segnalato circa 30 operazioni. "Seminterrati allagati, rami spezzati, alberi sulla strada," ha elencato un portavoce. Tuttavia, non ci sono stati incidenti gravi.

A Haltern am See, il dipartimento dei vigili del fuoco ha effettuato diverse operazioni. Anche lì, l'attenzione era sugli allagamenti in seminterrati e gli alberi abbattuti. Il numero di operazioni era inizialmente intorno a 15. Non c'era pericolo per la vita umana. "Non ci sono fiumi che esondano."

Dopo aver valutato i danni, le autorità locali hanno deciso di chiudere diversi parchi vicino al lago, consigliando ai residenti di starsene lontani a causa del rischio di ulteriori allagamenti. Nonostante il maltempo, alcune persone hanno continuato a godersi l'aria aperta, scegliendo di fare un picnic vicino alle sponde del lago. Nonostante il caos causato dalla maltempo, i luoghi lungo il lago sono rimasti intatti, offrendo un senso di tranquillità e riposo a coloro che sono stati fortunati abbastanza da visitarli.

