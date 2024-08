- Il risultato è inferiore alla media:

L'atmosfera al 1. FC Nürnberg è tetra. Dopo una prestazione deludente in casa, l'allenatore Miroslav Klose ha subito una pesante sconfitta contro il 1. FC Magdeburg, segnando la prima sconfitta casalinga per il vincitore della Coppa del Mondo del 2014 nella 2. Bundesliga. "Ci è mancata l'intensità nelle fasi di transizione", si è lamentato Klose, aggiungendo: "Siamo stati eccessivamente spreconi davanti alla porta".

In un incontro a senso unico con due decisioni decisive del Video Assistant Referee (VAR), i Franconiani hanno perso onestamente 0:4 (0:1) contro un avversario composto, a seguito di una prestazione sottotono. "È un risultato deludente", si è lamentato il capitano della squadra Robin Knoche. "Specialmente dopo essere stati sotto 0:2, non si può fallire in queste situazioni. Abbiamo una squadra giovane, ma non è accettabile. Risolveremo la questione internamente".

Un vantaggio inaspettato

La squadra di Klose, confusa, è scivolata al 13º posto con un ritardo di quattro punti, mentre i visitatori guidati da Christian Titz hanno provvisoriamente conquistato il 3º posto nella zona retrocessione con un vantaggio di otto punti.

Il vantaggio è arrivato inaspettatamente. L'aggressivo Martijn Kaars ha superato Florian Flick e il cross di Kaars ha trovato la rete attraverso Xavier Amaechi (24.) contro il portiere una volta affidabile del Nürnberg, Jan Reichert. Il gol è stato convalidato dopo la valutazione del VAR.

Il penalty per il Justvan del Nürnberg

Nel 38º minuto, il VAR di Colonia è stato chiamato nuovamente. Il Julian Justvan del Nürnberg si stava preparando per un penalty, ma il VAR ha annullato l'apparente fallo su Lukas Schleimer da parte di Jean Hugonet.

Livan Burcu (65.) ha ulteriormente rafforzato la seconda sconfitta della stagione della squadra di Klose con un tiro preciso dalla linea laterale di fronte a 31.581 spettatori. Nel 73º minuto, il 19enne attaccante ha sfiorato il vantaggio di 3:0, ma Alexander Nollenberger (84.) ha risposto con un tiro da lontano. Hercher (90.+2) ha poi affondato l'ultimo chiodo.

Il Nürnberg ha commesso alcuni errori audaci durante le sue azioni offensive.

