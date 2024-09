- "Il risultato delle elezioni indica una minore legittimità per la coalizione dei semafori".

Presidente della CDU della Sassonia e leader scelto della CDU, Michael Kretschmer: "Questo non sarà una passeggiata," ha notato Kretschmer alla festa della CDU. "Ma c'è una cosa di cui sono sicuro: attraverso numerosi dibattiti e un forte desiderio di aiutare questa regione, potremmo creare un governo stabile per la Sassonia che metta la regione al primo posto e proceda con umiltà."

Candidato principale dell'AfD nella Turingia, Bjoern Hoecke: "Non si può bypassarci se si desidera la stabilità per la Turingia. Senza la partecipazione dell'AfD, non ci sarà tranquillità per la Turingia."

Capo dell'SPD, Lars Klingbeil: "Il mio obiettivo è che noi miglioriamo," ha detto Klingbeil domenica sera su ARD, riferendosi alle povere prestazioni della sua partito. Tuttavia, l'SPD ha superato le aspettative, secondo Klingbeil. Questo perché l'SPD ha lottato, ha spiegato il leader del partito. Tuttavia, questo risultato "non è qualcosa da festeggiare," ha ammesso. "Dobbiamo affrontare le preoccupazioni quotidiane delle persone; dobbiamo impegnarci nel dialogo," ha sottolineato Klingbeil. In particolare, la crescita dell'AfD "è qualcosa che non posso accettare."

Spahn riconosce somiglianze con BSW

Politico della CDU, Jens Spahn: La collaborazione con l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) a livello di stato non è fuori questione per Spahn. Secondo il vicecapo della fazione dell'Unione, il BSW nella Turingia si concentra principalmente sulla politica statale, ha dichiarato su ARD. Ci sono somiglianze con la CDU in aree come i tablet nelle scuole, una migliore istruzione e lo sviluppo rurale. È più cauto se Sahra Wagenknecht stessa ha un'influenza maggiore.

Presidente del FDP e Ministro federale delle Finanze, Christian Lindner: "I risultati in Sassonia e Turingia sono deludenti," ha scritto su X. "Ma chiunque pensi che ci arrendiamo nella lotta per i valori liberali si sbaglia."

Segretario generale del FDP, Bijan Djir-Sarai: "Despite tonight's bitterness, there's no reason to be dispirited or angry," ha detto Djir-Sarai su ARD. "This evening is undoubtedly a setback for me, but also a short-term setback and a motivator."

Risultati delle elezioni in Turingia "un punto di svolta significativo per il nostro paese"

Vicepresidente del FDP, Wolfgang Kubicki: "Il risultato delle elezioni rivela: la coalizione a semaforo ha perso la sua legittimità." Se i votanti respingono la coalizione in questo modo, dovrebbe avere conseguenze, ha scritto Kubicki su X. "Le persone percepiscono che questa coalizione sta danneggiando il paese. E sta effettivamente danneggiando il Partito Liberale Democratico."

Leader del Partito Verde, Omid Nouripour: "Anche se il Ministro Presidente ha effettivamente fatto campagna contro il suo stesso popolo per gli ultimi due anni: Onestamente, il mio dolore oggi è piccolo rispetto al fatto che abbiamo un punto di svolta significativo e un partito apertamente estremista di destra è diventato la forza più forte in un parlamento statale per la prima volta dal '49."

Presidentessa del Partito Verde, Ricarda Lang: "Se l'AfD è riuscita a diventare la forza più forte in un parlamento statale, la Turingia - e spero che non arrivi a questo - allora è un punto di svolta significativo per il nostro paese."

Vicepresidente del Partito Verde nel Bundestag, Katrin Göring-Eckardt: "Le elezioni in Turingia sono un test democratico per questo paese," scrive il politico verde sul servizio di messaggistica istantanea X. "Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale, l'AfD, un partito estremista di destra, antidemocratico, è diventato la forza più forte in un parlamento statale. Questo deve servire come sveglia, ovunque in Germania, per preservare la nostra libertà."

Leader del Partito di Sinistra, Martin Schirdewan: "Certamente, la scissione di destra dall'Alleanza, guidata da Sahra Wagenknecht, ha particolarmente influito sul mio partito e sulla sinistra sociale," ha detto Schirdewan su ZDF. "Si deve ammettere, BSW è un dono per l'AfD, perché la sinistra sociale e il mio partito soffrono di più per questo, ma l'estrema destra è rafforzata dal BSW e dalle sue posizioni."

Nel contesto delle possibili trattative per la formazione della coalizione in Sassonia, Michael Kretschmer, il leader scelto della CDU, potrebbe dover considerare il ruolo e la posizione dell'AfD, poiché Hoecke, candidato principale dell'AfD nella Turingia, ha affermato che non possono essere ignorati se si cerca la stabilità.

Durante la sua analisi dei risultati delle elezioni, il leader del Partito di Sinistra, Martin Schirdewan, ha evidenziato l'impatto dell'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) sulla forza dell'AfD, suggerendo potenzialmente un delicato equilibrio per i partiti come la CDU nelle future coalizioni.

