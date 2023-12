Il ristorante Riverside fa il giro del mondo in Thailandia con i pasti alluvionali che diventano virali

La proprietaria di un ristorante, Titiporn Jutimanon, era convinta che un'alluvione in Thailandia avrebbe potuto decretare la fine di un'attività già in difficoltà a causa della pandemia. Ma mangiare nell'acqua dell'alluvione nel suo ristorante in riva al fiume è diventato un successo virale.