- Il ristorante nella torre della TV sta tornando?

Ristorante e discoteca sulla balconata della torre TV di Francoforte potrebbero teoricamente riaprire - ma nella pratica, sarebbe piuttosto costoso. È quanto sostiene il proprietario della torre, costruita negli anni '70, la società DFMG Deutsche Funkturm GmbH. Dopo la chiusura dell'attrazione turistica alla fine degli anni '90, ci sono state discussioni su una possibile riapertura alcuni anni fa.

L'uso gastronomico sarebbe "costoso ma possibile", ha dichiarato il portavoce della società Benedikt Albers all'agenzia di stampa tedesca. Ci sono anche sforzi a Hamburg e Dresda per rivitalizzare la gastronomia. "L'interesse c'è. Negli ultimi anni abbiamo ricevuto sempre più richieste dal pubblico e idee per eventi."

Serve un ascensore per i pompieri

"Il grande ostacolo è la protezione antincendio", ha spiegato Albers. Tra le altre cose, devono esserci almeno due uscite di sicurezza separate. Oltre alla scala con circa 1000 gradini, almeno una delle due vasche dovrebbe essere attrezzata con un ascensore per i pompieri.

Questo è possibile, "ma questo investimento iniziale uccide qualsiasi piano di business", ha detto Albers. "Senza fondi pubblici, non funzionerà." A Dresda e Hamburg, il governo federale, lo stato e la città condividerebbero i costi. "Questo modello potrebbe essere trasferito a Francoforte."

Tuttavia, la ristrutturazione a Francoforte sarebbe probabilmente più costosa perché la torre è più alta e la zona è più grande. Le altre due città stanno calcolando costi di 25 e 37,5 milioni di euro rispettivamente. "Quindi dipende dalla mano pubblica creare le condizioni quadro in modo che un investitore possa poi entrare."

