Il ristorante di Hanoi dove l'empowerment è nel menu

L'ospitalità svolge un ruolo importante e un'impresa sta aiutando a reclutare talenti non ancora scoperti per contribuire a elevare il settore e il Vietnam.

Per molti, la prima impresa sociale riconosciuta di Hanoi si chiama semplicemente KOTO.

È l'acronimo di "Know One, Teach One" ed è stata fondata nel 1999 da Jimmy Pham, un vietnamita-australiano che allora lavorava come guida turistica.

KOTO gestisce un programma professionale di due anni per i giovani vietnamiti svantaggiati e a rischio - dai 16 ai 22 anni - per aiutarli a intraprendere una carriera nel settore dell'ospitalità, in modo che possano lavorare in ristoranti, hotel, bar, caffetterie e nel settore della ristorazione.

Nell'ambito del programma, KOTO gestisce ristoranti - uno ad Hanoi e un altro a Ho Chi Minh City - e una scuola di formazione nella capitale. I tirocinanti frequentano la scuola, dove imparano a cucinare, a preparare bevande, a lavorare in sala e a frequentare corsi di inglese. I tirocinanti possono poi mettere in pratica queste competenze lavorando nei ristoranti.

L'impresa sociale, che quest'anno festeggia il suo 20° anniversario, ha servito più di un milione di ospiti, tra cui personalità come l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e la regina Margrethe II di Danimarca.

Abbiamo incontrato la ventenne Uyen nel ristorante di punta di KOTO ad Hanoi.

Originaria del Vietnam meridionale, ha abbandonato l'università dopo che sua madre si è ammalata e ha iniziato a cercare un lavoro per pagare le bollette. Un'amica le aveva proposto di entrare a far parte di KOTO, ma le sembrava troppo bello per essere vero.

"La prima volta non credevo in KOTO e nemmeno la mia famiglia", racconta alla CNN Travel. "Perché nessun posto ti apre ed è totalmente gratuito - e ti dà i soldi e un sacco di attività e solo bene per te".

Ma vedendo la sua amica così felice di lavorare lì dopo sei mesi, si è unita al programma.

Ora, al secondo anno, Uyen dice che la sua vita è cambiata.

"Penso che questo sia il mio sogno. Penso che KOTO non solo ti insegni il lavoro, non solo ti insegni a lavorare, KOTO ti insegna anche a essere una brava persona".

Uyen afferma che KOTO non solo l'ha aiutata a sviluppare le sue capacità, ma l'ha anche aiutata a imparare a vivere come parte della società.

"KOTO mi ha aiutato attraverso le lezioni e l'ambiente. Penso che KOTO abbia molte persone e io devo parlare con loro e lavorare con loro. Devo pensare a come lavorare con loro e a come studiare e svilupparmi".

Ha anche un sogno: sperare di riuscire un giorno a fare la barista.

La sua famiglia è orgogliosa. Racconta alla CNN: "Penso che siano molto felici quando mi vedono ora, mi hanno detto 'Wow, sei cresciuta'".

Trovare il successo

Thao Nguyen è il direttore generale di KOTO, ma la sua storia con l'impresa sociale è iniziata decenni fa. Nguyen si è diplomata nella classe di fondazione di KOTO.

Nguyen ha lasciato la scuola all'età di 13 anni per aiutare la sua famiglia a guadagnarsi da vivere. Per due anni ha venduto tè freddo intorno al lago Hoàn Kiếm in estate e cartoline per strada quando faceva freddo.

"Mentre vendevo cartoline ai turisti, ho conosciuto una signora australiana", racconta Nguyen. "Mi ha chiesto cosa voglio per il futuro e dove mi vedo in futuro. Ad essere sincero, quel giorno non ne avevo idea".

La donna australiana, una diplomatica, ha introdotto Nguyen a un nuovo programma chiamato KOTO e, dice Nguyen, le ha cambiato la vita.

"Posso dire che il periodo più bello della mia vita è stato quello in cui ero una tirocinante di KOTO, perché è stata anche la prima volta in cui ho provato un senso di appartenenza e molte esperienze memorabili che mi porterò dietro per tutta la vita".

Dopo essersi diplomata a KOTO, Nguyen ha intrapreso una carriera di successo nel settore dell'ospitalità, per poi tornare all'impresa sociale nel 2017.

"È la mia seconda famiglia e sono molto, molto felice di essere tornata con la mia famiglia", dice.

Come Nguyen, molti dei diplomati di KOTO sono storie di successo: l'impresa sociale afferma che ogni singolo diplomato ha trovato lavoro dopo aver terminato il programma KOTO. Molti lavorano in hotel e ristoranti di alto livello in Vietnam e nel mondo, mentre altri hanno avviato un'attività in proprio.

Conoscere uno, insegnare per sempre

Nguyen afferma che è impegnativo gestire un'azienda e adempiere alla sua missione sociale.

Attualmente, l'azienda si fa carico del benessere, dell'assistenza sanitaria, dell'alloggio e della formazione degli attuali 150 tirocinanti di KOTO. Inoltre, KOTO impiega circa 100 persone tra personale e volontari.

Ma nonostante questi ostacoli, Nguyen ritiene che la missione sociale di KOTO sia chiara: instillare nei propri tirocinanti e nelle persone che li circondano lo spirito di restituzione e di valorizzazione.

"La filosofia di KOTO è che se conosci uno, devi insegnarglielo. Oggi insegniamo ai nostri tirocinanti a pescare e li stimoliamo a insegnare ad altri a pescare in futuro, quando avranno successo", racconta Nguyen alla CNN.

"Restituire non significa dare a qualcuno un pasto o del denaro. Restituire significa insegnare a qualcuno un'abilità in modo che possa sostenere la propria vita per tutta la vita".

Fonte: edition.cnn.com