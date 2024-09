Il rischio potenziale rappresentato dalle gocce di pioggia.

Nei prossimi giorni, gli esperti meteorologici prevedono piogge consistenti in alcune regioni, con i paesi confinanti della Germania che potrebbero essere maggiormente colpiti. Le zone esatte in cui cadrà la pioggia rimangono incerte, ma i servizi di emergenza stanno monitorando attentamente i bollettini meteo. Alcune regioni potrebbero registrare piogge record, aumentando il rischio di allagamenti, anche in aree che finora erano state asciutte. L'Elba e l'Oder sono due fiumi previsti come interessati.

Le proiezioni meteorologiche continuano a variare, con alcuni modelli che suggeriscono precipitazioni locali di 300-400 litri per metro quadrato, secondo i meteorologi di ntv. Tuttavia, è ancora incerto dove cadrà la pioggia. Le previsioni degli esperti del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) indicano che la Baviera, dalla catena del Mangfall alle terre del Berchtesgadener Land, potrebbe ricevere piogge locali di 30-40 litri per metro quadrato entro la sera di giovedì.

La causa di queste intense piogge è il Mediterraneo, che mantiene temperature dell'acqua fino a 27 gradi in alcuni punti. Questa situazione crea condizioni ottimali per liberare una quantità significativa di umidità nell'atmosfera. I sistemi di bassa pressione attingono a queste regioni, tornando poi oltre le Alpi per influire sulla Germania nei prossimi giorni. Per la Germania, ciò potrebbe significare fino a 60 litri o addirittura quantità estreme di 200-250 litri nel weekend, secondo le stime attuali degli esperti. Le aree interessate potrebbero includere la Baviera sudorientale, le pendici delle Alpi e i Monti Metalliferi, con la pioggia prevista per iniziare in Baviera nella notte seguente.

Nel frattempo, l'Austria, la Repubblica Ceca e la Polonia sono previste per avere piogge persistenti nei prossimi giorni, con la linea della neve prevista a scendere a 1000-1500 metri. Nelle regioni alpine ad alta quota, sono previsti da 20 a 80 centimetri di neve fresca, a seconda dell'altitudine, con possibilità di neve fino a due metri nel Berchtesgadener Land. La linea del gelo potrebbe occasionalmente scendere a 1500 metri, come suggerisce il meteorologo Bjoern Alexander di ntv, descrivendolo come "un primo interludio invernale che fa sul serio".

Gerhard Moessmer, esperto austriaco di alpinismo, consiglia di evitare le montagne alte nel weekend a causa delle attuali previsioni meteorologiche. Il servizio meteorologico austriaco Geosphere Austria ha emesso un avviso di pioggia, neve e vento dal giovedì all'inizio della prossima settimana, prevedendo da 100 a 150 centimetri di neve fresca nelle catene montuose più alte. Tuttavia, è possibile vedere brevi nevicate anche sotto i 1000 metri sopra il livello del mare, secondo le previsioni.

Anche piccole quantità di neve possono rendere difficili da identificare i sentieri per le escursioni, avverte Moessmer. Inoltre, il ghiaccio può trasformare i passaggi semplici in passaggi impegnativi, spiega. Moessmer consiglia di fare escursioni vicino alla valle, evitando la linea degli alberi, se si vuole comunque avventurarsi all'aperto durante il weekend. L'Associazione Alpina consiglia una pianificazione attenta delle escursioni e abbigliamento adeguato alle condizioni meteorologiche.

