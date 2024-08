- Il rischio di una campagna elettorale?

Era prima di mezzogiorno quando un aiutante elettorale del Partito Verde nella piccola città di Hohen Neuendorf, a circa 20 chilometri da Berlino, è stato aggredito. Il sostenitore volontario del partito stava distribuendo volantini. A poche settimane dalle elezioni statali del Brandeburgo del 22 settembre, l'incertezza cresce - la campagna elettorale sta diventando anche un rischio personale. Il dibattito sull'aumento della brutalità della cultura e se molti sono scoraggiati dall'impegnarsi in politica a causa degli attacchi e degli atti di molestia in aumento è in corso da mesi.

La portavoce dell'associazione distrettuale dei Verdi di Oberhavel, Anne Schumacher, ha dichiarato: "Noi dei Verdi siamo accolti solo con ostilità, qualunque cosa facciamo". Schumacher si candida al parlamento statale. Ma non sono solo i Verdi ad avere particolare difficoltà, soprattutto alla luce dei recenti risultati dei sondaggi. A Cottbus, il candidato alla Camera dei deputati statale della CDU, Adeline Abimnwi Awemo, è stato insultato e aggredito per motivi razziali, e in precedenza gli aiutanti elettorali de "La Sinistra" sono stati molestati mentre appendevano manifesti.

La presidente dei Verdi del Brandeburgo, Hanna Große Holtrup, ha dichiarato un giorno dopo l'incidente di Hohen Neuendorf: "È anche una minaccia per la nostra democrazia se non ci si sente al sicuro durante la campagna elettorale". Gli scontri violenti sono ancora fortunatamente eccezionali, ma i resoconti di insulti e atti di molestia ai banchi elettorali e durante l'appendere manifesti stanno diventando più frequenti. "Siamo determinati a difendere i nostri valori democratici e non ci lasceremo intimidire".

La polizia sta indagando sull'aggressione

Secondo la polizia, l'aggressione all'aiutante elettorale è avvenuta martedì mattina intorno alle 11:30 a Hohen Neuendorf, a nord di Berlino, quando stava distribuendo volantini del Partito Verde. Un uomo ancora sconosciuto si è avvicinato a lui e ha espresso il suo disappunto. Secondo la polizia, è scoppiata una discussione tra i due uomini.

Il presunto aggressore ha spinto il volontario di 68 anni a terra e gli ha strappato la borsa con i volantini. Poi, secondo la polizia, è fuggito. Il 68enne ha riportato lievi ferite. Il dipartimento di protezione statale, responsabile dei crimini a sfondo politico, sta indagando.

Il sindaco al presunto aggressore: costituirsi e collaborare

Il sindaco della CDU Steffen Apelt ha condannato il fatto e ha scritto sulla homepage della città di Hohen Neuendorf: "Rappresentanti di molti partiti stanno attualmente facendo offerte di conversazione ovunque. Avranno anche un orecchio aperto per le toni critici, le frustrazioni o la rabbia repressa". L'unica via è il dialogo.

Apelt si è anche rivolto all'aggressore: "Esorto il presunto aggressore a costituirsi e a collaborare completamente prima che venga catturato".

Azioni dei Verdi a Hohen Neuendorf dopo l'aggressione

Dopo l'aggressione, ci sarà un incontro di politici dei Verdi a Hohen Neuendorf oggi (ore 18:00). La candidata principale per le elezioni statali del 22 settembre, Antje Töpfer, è attesa. Gli elettori vogliono appendere nuovi manifesti e distribuire volantini elettorali nelle cassette delle lettere.

In futuro, la polizia potrebbe avere più schieramenti per proteggere le attività della campagna elettorale. I Verdi del Brandeburgo, ad esempio, hanno annunciato apparizioni congiunte nella campagna elettorale con i ministri federali Robert Habeck e Annalena Baerbock. Inoltre, i partiti stanno addestrando i loro membri per saper de-escalare alle postazioni elettorali.

Nel caso di Hohen Neuendorf, il politico verde Schumacher ha descritto la vittima come alta circa 1,90 metri e addestrata in "conversazioni meditative". Tuttavia, "ira e violenza sono venute subito. Come si può ancora agire democraticamente in una situazione del genere?"

