Il rischio di caos elettorale negli Stati Uniti si aggrava dopo che a Trump è stato impedito di votare in un altro stato

Lamossa del segretario di Stato del Maine - che fa seguito a una decisione analoga della Corte Suprema del Colorado all'inizio del mese - ha aggravato una crisi crescente per la campagna di Trump e ha rafforzato le ragioni per cui la Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe occuparsi della questione, derivante dal "divieto di insurrezione" del 14° emendamento. La questione ha già esacerbato il caos che circondava le elezioni e potrebbe consolidare le divisioni nazionali sempre più ampie.

L'incertezza crescente ha urgente bisogno di una soluzione, con l'Iowa che si appresta a dare il via alle votazioni per la nomination repubblicana il 15 gennaio e altre scadenze elettorali fondamentali che incombono. La segretaria di Stato del Maine, la democratica Shenna Bellows, ha sospeso la sua decisione in attesa di un potenziale ricorso in tribunale, che il team di Trump ha dichiarato di voler presentare.

La decisione è arrivata nello stesso giorno in cui la rivale di Trump in New Hampshire, Nikki Haley, ha cercato di evitare che la sua gaffe sulla schiavitù si trasformasse in un colpo di grazia.

L'idea che un candidato alla presidenza non possa affermare chiaramente nel 2023 che la schiavitù degli esseri umani è ciò che ha fatto a pezzi il Paese più di 160 anni fa è di per sé sbalorditiva.

Ma il dramma che circonda l'ex governatore della Carolina del Sud, a meno di tre settimane dall'inizio delle votazioni, ha anche l'effetto di alleggerire il controllo su Trump - che ha causato molti altri scandali e oltraggi nel corso della sua carriera politica in barba alla gravità, molti dei quali sono legati al negazionismo elettorale del 2020 dietro la sua vorticosa esposizione legale.

La decisione del Maine non ha fatto altro che approfondire il groviglio legale e politico senza precedenti che circonda la campagna elettorale del 2024 - tutto ciò deriva dal rifiuto di Trump di accettare la sconfitta e dalla sua storica sfida al favoloso trasferimento di potere degli Stati Uniti. Dopotutto, due Stati hanno ora stabilito che un ex presidente ha intrapreso un'insurrezione contro il governo degli Stati Uniti - uno stato di cose mai visto in nessun altro momento della storia.

La controversia, tuttavia, solleva anche nuovi interrogativi sul fatto che gli sforzi per far pagare a Trump il 6 gennaio siano giustificati dalla necessità di proteggere la democrazia americana da una sfida particolarmente perniciosa o possano ritorcersi politicamente contro il Presidente Joe Biden e i Democratici il prossimo autunno. Le molteplici accuse penali che Trump sta affrontando tendono ad aumentare la sua popolarità tra gli elettori di base, anche se la sua selvaggia condotta antidemocratica nel 2020 potrebbe essere un grosso ostacolo alle elezioni generali.

La democrazia è sacra

Nella sua decisione, Bellows ha scritto che le circostanze erano così stravaganti che la Costituzione non le lasciava altra scelta che squalificare il candidato repubblicano dal voto.

"Non arrivo a questa conclusione con leggerezza", ha detto Bellows. "La democrazia è sacra... Sono consapevole che nessun Segretario di Stato ha mai privato un candidato presidenziale dell'accesso al voto sulla base della Sezione Tre del Quattordicesimo Emendamento. Sono anche consapevole, tuttavia, che nessun candidato presidenziale si è mai impegnato in un'insurrezione".

Il team di Trump si è scagliato in risposta, con l'ex presidente che ha chiesto al Paese di proteggere l'esatto privilegio americano fondamentale che ha cercato di distruggere tre anni fa: il diritto degli elettori di scegliere il proprio presidente.

"Stiamo assistendo, in tempo reale, al tentativo di furto di un'elezione e al disconoscimento dell'elettore americano", ha dichiarato la campagna di Trump in un comunicato. "I democratici degli Stati blu stanno sospendendo in modo sconsiderato e anticostituzionale i diritti civili degli elettori americani, tentando di rimuovere sommariamente il nome del presidente Trump dalla scheda elettorale".

L'affermazione è ricca di ironia, dal momento che Trump sta ancora negando il risultato delle elezioni del 2020, che sono state seguite dal suo tentativo di privare dei diritti gli elettori, anche negli Stati chiave che hanno votato per Biden. Le false affermazioni di Trump sui brogli elettorali sono state respinte da diversi tribunali e denigrate dalla sua amministrazione. Ma questo non gli ha impedito di metterle al centro della sua campagna per il 2024, che è diventata un veicolo per accusare Biden della stessa trasgressione perpetrata da Trump: l'interferenza elettorale.

La drammatica notizia dal Maine è emersa anche poche ore dopo che un rapporto esclusivo della CNN ha rivelato nuovi dettagli sulla portata dell'ingerenza elettorale dell'ex presidente all'inizio del 2021. Le registrazioni hanno mostrato che il consigliere di Trump Kenneth Chesebro ha detto che il campo di Trump si è "spaventato" per il fatto che le schede elettorali false sono state bloccate nella posta giorni prima che il Congresso dovesse certificare il risultato delle elezioni. Sono stati presi rapidamente accordi per farle arrivare a Washington il 5 gennaio per sostenere un piano per dichiarare Trump il presidente legittimo, al quale l'allora vicepresidente Mike Pence si è rifiutato di partecipare.

Le nuove prove hanno ulteriormente minato l'ultima e sempre più inverosimile difesa legale di Trump, secondo cui i suoi frenetici sforzi per rimanere alla Casa Bianca rappresentavano in realtà un uso corretto del potere presidenziale per proteggere gli elettori dopo un'elezione fraudolenta.

Haley lotta per stabilizzare la sua campagna elettorale

I riverberi sempre più ampi del comportamento di Trump nel 2020 si sono manifestati giovedì insieme a un'altra straordinaria controversia: la mancata citazione della schiavitù come causa della guerra civile americana da parte di Haley.

Il passo falso della Haley - e i suoi sforzi un po' maldestri per rimediare - ha fatto rivivere critiche poco lusinghiere che l'hanno accompagnata nel corso della sua carriera, tra cui l'impressione che su questioni come la razza e la guerra civile, abbia spesso equivocato sulle verità della storia per il proprio tornaconto politico.

La controversia è anche un promemoria dell'esame di una campagna presidenziale, dato che è avvenuta in occasione del suo primo evento di ritorno sul sentiero della campagna dopo la pausa natalizia e sta permettendo ai suoi rivali di sostenere che non è pronta per il più grande palcoscenico politico. Sebbene i suoi commenti possano non essere un grosso problema nelle primarie di uno Stato rosso, potrebbero complicare il suo sforzo di conquistare gli elettori indipendenti che possono partecipare alle primarie del GOP in New Hampshire e di cui ha bisogno per aiutarla a ridurre il vantaggio di Trump nei sondaggi. Il Granite State è orgoglioso di aver inviato reggimenti a combattere la Confederazione nella Guerra Civile.

I rivali di Haley hanno cercato di capitalizzare il suo disagio. Il governatore della Florida Ron DeSantis, che all'inizio dell'anno è stato coinvolto in una controversia sull'insegnamento della schiavitù nelle scuole del suo Stato, ha dichiarato che "non è una candidata pronta per la prima serata".

"Nel momento in cui si trova ad affrontare qualsiasi tipo di controllo, tende a cedere", ha detto.

L'ex governatore del New Jersey Chris Christie ha sfruttato i suoi problemi per sostenere il suo rifiuto di ritirarsi dalla corsa. "Ve la faccio facile. Se qualcuno mi chiedesse qual è stata la causa della Guerra Civile... È facile, è la schiavitù", ha detto Christie giovedì nel New Hampshire. "Sono stato molto corretto con Nikki, ma lasciatemi dire che è intelligente", ha aggiunto. "Non ha detto quello che ha detto ieri sera e oggi su questo argomento perché è stupida. Non lo è. È intelligente e lo sa bene".

Cosa hanno in comune l'impasse legale di Trump e i problemi di Haley

I problemi di Haley e il pasticcio legale di Trump raccontano una storia del moderno Partito Repubblicano.

Il rifiuto di Haley di parlare apertamente delle ovvie implicazioni storiche della schiavitù è sembrato un tentativo di placare gli elettori conservatori più duri di un partito che negli ultimi anni ha marciato molto a destra. È stata altrettanto reticente a confrontarsi apertamente con Trump sul suo tentativo di rovesciare la democrazia statunitense nel 2020, apparentemente per evitare di alienarsi gli elettori che hanno creduto alle falsità dell'ex presidente sulle elezioni.

Mentre il disagio di Haley è tutt'altro che finito, anche l'ombra legale di Trump si sta oscurando, sebbene la sua campagna stia prendendo provvedimenti per contestare le sue squalifiche dal voto.

Il Partito Repubblicano del Colorado ha già impugnato la decisione della Corte Suprema dello Stato di escluderlo dal voto per il 14° emendamento.

Nel Maine, la campagna di Trump ha dichiarato che avrebbe presentato rapidamente una causa in un tribunale statale per fermare l'entrata in vigore della decisione "atroce".

Ma Bellows ha sostenuto di avere l'autorità di squalificare Trump per la sua condotta.

"Il giuramento che ho fatto di sostenere la Costituzione viene prima di tutto, e il mio dovere secondo le leggi elettorali del Maine... è quello di garantire che i candidati che appaiono sulla scheda primaria siano qualificati per la carica che cercano", ha detto. Bellows ha scritto che gli sfidanti hanno presentato prove convincenti che l'insurrezione del 6 gennaio "è avvenuta per volere di" Trump - e che la Costituzione degli Stati Uniti "non tollera un assalto alle fondamenta del nostro governo".

Prima del Colorado, diversi altri Stati, come il Michigan e il Minnesota, hanno respinto tentativi simili. Il fatto che diversi Stati abbiano ora una visione divergente della Costituzione e dell'ammissibilità di Trump a ricandidarsi significa che è quasi obbligatorio che la Corte Suprema degli Stati Uniti intervenga, anche se immergersi in questo tsunami politico potrebbe esporre ulteriormente un'istituzione che è stata martoriata politicamente negli ultimi anni a ulteriori tensioni.

Due sono le questioni chiave che saranno sottoposte ai giudici. In primo luogo, se il divieto costituzionale di ricoprire cariche insurrezionali si applichi anche al presidente. In secondo luogo, i giudici dovranno decidere se un singolo Stato può semplicemente decidere che un candidato ha partecipato a un'insurrezione senza offrirgli un giusto processo.

Fonte: edition.cnn.com