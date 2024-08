- Il ripristino della linea aerea porta a riprendere le normali operazioni ferroviarie.

Dopo riparazioni estese a una linea elettrica aerea, il binario ferroviario tra Pforzheim e Mühlacker (distretto dell'Enz) è tornato in funzione. Il danno è stato riparato, consentendo il servizio regolare dei treni, come confermato da un rappresentante ferroviario. Hanno descritto i lavori di riparazione come estesi, con oltre 400 metri della linea elettrica danneggiati.

La linea ha subito danni significativi martedì, durante la manutenzione della vegetazione su questo collegamento ferroviario pendolare cruciale. Inizialmente, il binario è stato chiuso in entrambe le direzioni per diverse ore. Più tardi nella giornata, il binario verso Pforzheim è stato riaperto, ma il traffico a lunga distanza e regionale è stato deviato attraverso Bruchsal.

Tuttavia, la necessità di deviare è stata eliminata, ha dichiarato il rappresentante. I treni operati da Arverio possono ora servire le stazioni di Pforzheim e Mühlacker nuovamente, ha chiarito un altro portavoce di Arverio.

La ferrovia ha rivelato che un cavo di tensione ancorato a terra è stato reciso, causando la perdita di tensione della linea elettrica e il suo abbassamento. Di conseguenza, un treno a lunga distanza diretto a Mühlacker ha sfregato contro la linea con il suo pantografo, e alla fine un espresso regionale sulla pista opposta l'ha tirata giù completamente.

La linea superiore, la linea elettrica aerea danneggiata, è stata la causa del deviazion

Leggi anche: