Il rinvio della ricuperazione della Verity è in corso.

Oggi era previsto come giorno finale per concludere l'operazione di recupero della parte restante della nave da carico "Verity" affondata nel 2023. Tuttavia, sono emersi nuovamente problemi. Questa volta, la ringhiera utilizzata per fissare le catene per trainare la parte anteriore della nave dal fondale oceanico si è spezzata. Di conseguenza, i sommozzatori devono essere richiamati ancora una volta, ritardando ulteriormente l'operazione di recupero.

Secondo Marc Antony Rooijakkers, uno dei leader dei soccorritori, le catene legate alla nave per trainare la sua parte anteriore dal fondale del mare sono scivolate e sono precipitate nell'oceano. Le catene erano state temporaneamente attaccate alla ringhiera della "Verity". Nonostante l'impiego da parte della Direzione Generale delle Acque e dei Porti di Bonn di una potente gru europea per aiutare in questa operazione di recupero, il lavoro è gravemente ostacolato dalle condizioni meteorologiche e di marea. "Le nostre ore di lavoro sono limitate", ha dichiarato Rooijakkers. Inizialmente, era previsto di recuperare la parte restante del relitto oggi, ma attualmente non è certo se ciò accadrà ancora.

Inizialmente, una delle gru galleggianti più forti d'Europa, la Hebo Lift ten, era stata dispiegata per il recupero di questo relitto diviso. Questa gru è in grado di sollevare fino a 2200 tonnellate. Venerdì è stata recuperata la sezione posteriore del relitto. La nave da carico era già stata divisa in due sezioni sott'acqua. Queste parti del relitto sono programmate per essere fissate su una piattaforma, trainate nei Paesi Bassi e smaltite correttamente. Un'area ristretta con un raggio di 1 miglio nautico circonda il sito a causa dell'operazione di recupero.

Cinque vittime segnalate dopo la collisione

La "Verity", nave da motore costiera lunga 91 metri con un equipaggio di sette persone, è entrata in collisione con la nave Polesie il 24 ottobre 2023. Il luogo dell'incidente si trova a circa 22 chilometri a sud-ovest dell'isola alta mare di Helgoland e a 31 chilometri a nord-est dell'isola frisone dell'Est Langeoog. A seguito della collisione, la "Verity", che navigava sotto la bandiera britannica, è affondata. Le autorità presumono che cinque dei sette marinai a bordo siano morti nell'incidente. Due marinai sono stati tratti in salvo dall'acqua al momento della collisione.

Immediatamente dopo l'incidente, il capitano è stato recuperato morto e un altro corpo è stato scoperto nella sezione posteriore recuperata venerdì. Tre marinai sono ancora dispersi. Il relitto si trova a una profondità di circa 40 metri e rappresenta un pericolo per la navigazione. D'altra parte, la Polesie, con 22 persone a bordo, è rimasta navigabile dopo l'incidente.

A causa della ringhiera rotta, i sommozzatori sono stati chiamati per riattaccare le catene, il che potrebbe comportare ulteriori ritardi nell'operazione di recupero del relitto della "Verity". Despite the deployment of a powerful crane and favorable weather conditions, the salvage operation has been hampered by the loss of the chains tied to the ship's railing.

