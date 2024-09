- Il rinvio del recupero della Verità sommersa

Il processo di recupero del cargo ship sommerso "Verity" ha incontrato ostacoli. Le funi progettate per trascinare la prua della nave dal fondale marino sono scivolate nuovamente in acqua, come riferito da Marc Antony Rooijakkers, uno dei responsabili dell'operazione di soccorso. Inizialmente, queste funi erano collegate alla nave nel sito dell'incidente, ma il punto di connessione si è spezzato. Ora, i sommozzatori devono recuperare le funi dal fondale del mare e attaccarle di nuovo. Questa operazione è sensibile alle condizioni meteorologiche e di marea, il che ha comportato un notevole ritardo. "La nostra finestra di lavoro è minima", ha chiarito Rooijakkers. Originariamente, il grande segmento finale del relitto era previsto per il recupero oggi, ma non è chiaro se ciò avverrà ancora.

Una grande gru europea di salvataggio viene utilizzata per recuperare il relitto fracassato, secondo l'Amministrazione dei porti e dei traffici di Bonn. Questa gru Hebo Lift 10 ha una capacità di sollevamento di 2.200 tonnellate metriche.

Lo scorso venerdì, la sezione posteriore della nave è stata recuperata. La nave era stata suddivisa sott'acqua in due metà per l'operazione di soccorso. Entrambi i frammenti del relitto verranno fissati su una piattaforma, trainati nei Paesi Bassi e smaltiti in modo appropriato. È stata imposta una zona di sicurezza di 1 miglio intorno all'area a causa dell'operazione di soccorso.

La motonave britannica "Verity", con a bordo sette membri dell'equipaggio, è entrata in collisione con la nave cargo "Polesie" nel Mare Germanico il 24 ottobre 2023. Il luogo dell'incidente si trova a circa 22 km a sud-ovest dell'isola alta mare di Helgoland e 31 km a nord-est dell'isola frisone orientale di Langeoog. La "Verity" di 91 metri è affondata dopo la collisione. Le autorità sospettano che cinque dei sette membri dell'equipaggio siano morti nell'incidente. Due membri dell'equipaggio sono stati recuperati dall'acqua al momento dell'incidente. Il capitano è stato recuperato morto subito dopo l'incidente e un altro corpo è stato scoperto nella sezione posteriore recuperata lo scorso venerdì. Tre membri dell'equipaggio sono ancora dispersi. Il relitto si trova in una profondità d'acqua di quasi 40 metri e rappresenta un pericolo per la navigazione. Despite the accident, the "Polesie", with 22 crew members on board, remained seaworthy.

I seguenti ostacoli nel processo di recupero della "Verity" hanno comportato un ritardo nel recupero del grande segmento finale, come annunciato da Rooijakkers. Di conseguenza, la gru Hebo Lift 10, con una capacità di sollevamento di 2.200 tonnellate metriche, è ora cruciale per l'operazione.

Leggi anche: