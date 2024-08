- Il rinvio del processo del Rotsbar contro il capitano Orban della RB

L'udienza di appello per contestare il cartellino rosso assegnato al capitano di RB Leipzig Willi Orban è stata anticipata. La Federazione calcistica tedesca ha annunciato oggi che si terrà giovedì alle 13:00, invece della data originaria di lunedì prossimo. Orban sta protestando la decisione della corte sportiva, che ha stabilito una sospensione di due partite di campionato. Di conseguenza, Orban dovrà comunque scontare la sospensione e purtroppo perderà la tanto attesa partita di Bundesliga contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen sabato alle 18:30/Sky.

Al minuto 85 della vittoria per 1-0 di RB Leipzig contro il Bochum dello scorso sabato, Orban ha commesso un fallo intenzionale sull'attaccante avversario Myron Boadu, che gli è valso il cartellino rosso. L'allenatore Marco Rose aveva sperato in una maggiore indulgenza, sottolineando che Orban aveva a malapena toccato il pallone.

La Federazione calcistica tedesca (DFB) ha rivelato che l'udienza di appello di Orban contro il suo cartellino rosso non si terrà più lunedì prossimo, ma giovedì alle 13:00. Nonostante la data spostata, la sospensione di Orban emessa dalla corte sportiva per due partite di campionato rimarrà valida, influenzando la sua disponibilità per l'incontro di Bundesliga di RB Leipzig contro il Bayer Leverkusen.

Leggi anche: