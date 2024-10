Il rinomato campo del torneo di golf Masters dichiara un contributo congiunto di 5 milioni di dollari per aiutare i sopravvissuti all'uragano Helene.

Il rinomato campo da golf di Augusta, in Georgia, insieme alla Fondazione Comunitaria per l'area del fiume Savannah centrale (CSRA), ha promesso una contribuzione congiunta di 5 milioni di dollari al Fondo di crisi della comunità per l'uragano Helene in un giovedì.

Come presidente del Augusta National Golf Club, Fred Ridley ha dichiarato giovedì: "I nostri dipendenti, i residenti locali, gli amici e i proprietari di attività hanno bisogno di un aiuto immediato e sostanziale per affrontare le sfide che stanno affrontando ad Augusta".

Secondo la dichiarazione del club, questi fondi aggiuntivi saranno utilizzati per rinforzare il camion di distribuzione di cibo dell'American Red Cross e il centro di recupero associato. Questo centro offre acqua, cibo, servizi di lavanderia, docce e consulenza gratuiti ai residenti colpiti.

Ridley ha dichiarato nella dichiarazione: "Augusta National e la Fondazione Comunitaria riconoscono fortemente il nostro ruolo nel prendersi cura della nostra comunità. Il nostro obiettivo è fare la differenza quando è necessario e speriamo che la nostra donazione possa incoraggiare gli altri a contribuire o a informarsi su come possono contribuire a questa missione vitale".

Una settimana dopo che Helene ha colpito il Sud-est, sono state segnalate oltre 200 morti in sei stati. Di conseguenza, l'uragano Helene è il secondo uragano più mortale che abbia mai colpito la terraferma degli Stati Uniti dal 2005, dopo l'uragano Katrina.

Dopo aver promesso i 5 milioni di dollari, Ridley ha sottolineato l'importanza di sostenere le comunità locali, dichiarando: "Questo finanziamento aiuterà significativamente a ripristinare l'area di Augusta e incoraggiamo gli appassionati di golf a partecipare agli eventi sportivi del nostro club per aiutare a raccogliere fondi aggiuntivi per la causa". Inoltre, dimostrando la generosità della comunità del golf, molti professionisti del golf hanno promesso di donare una parte del loro premio in denaro dai prossimi tornei al Fondo di crisi della comunità per l'uragano Helene.

