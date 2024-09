Il rinnovato stato emotivo di Werner Hansch

Dieci anni di 'La tana del leone' trionfano in Germania. Precisamente un decennio fa, questa serie TV di successo ha iniziato il suo viaggio. In questo giorno speciale dell'anniversario e dell'inizio della 16ª stagione, le sensazioni nella tana del leone ricordano un selvaggio giro sulle montagne russe.

"Il tempo svanisce rapidamente come la luce che scioglie la neve," ha dichiarato una volta Eddie Murphy nel ruolo del saggio bambino salvatore ("Ricerca del bambino d'oro"). Decenni dopo, gli abitanti della tana del leone sollevano le sopracciglia per lo stupore. Lo show tedesco dei deal è festoso per il suo decimo compleanno. Cosa non è stata svelata al mondo dal MMC studios di Colonia adornato con il famoso sigillo "La tana del leone"? Mix di spezie deliziosi ("Ankerkraut"), un shampoo-crema per il corpo ecologico ("Duschbrocken"), una smart box per biciclette ("BeemyBox"), confezioni multiple per deodorante, crema solare e altro ("Holy Pit") e molto altro - innumerevoli inventori e innovatori hanno trovato la loro fortuna nella tana del leone.

Carina Heidi Hader di Monaco vuole alleviare i dolori mestruali per milioni di donne in tutto il mondo all'inizio della stagione del giubileo. Una fonte di calore high-tech autoprodotta a forma di cuore, che si riscalda a 53 gradi in pochi secondi, dovrebbe fornire sollievo. A 269 euro, la "Paradise Heat Technology" brevettata non è esattamente economica. Tuttavia, le due leonesse Janna Ensthaler e Judith Williams, insieme al noto imprenditore Carsten Maschmeyer, non sembrano preoccuparsi di questo. Dopo una breve trattativa con la prima, forgiano un'alleanza. Due minuti dopo, la coppia di investitori è già balzata in piedi, siglando il primo accordo della nuova stagione.

L'accordo più veloce della storia dello show

Gli eventi che si svolgono in meno di cinque minuti sono niente meno che stupefacenti: il più veloce accordo della storia dello show. Dopo la rapida presentazione del loro portacoperchio superiore da parte del duo "topfi" Annette e Tomasz Makowski di Sprendlingen, Ralf Dümmel è subito conquistato. In meno di tre minuti, persuade tutti i presenti che è il "partner ideale" per il loro prodotto e il loro team.

Una volta in modalità accordo, i leoni si dimostrano anche formidabili concorrenti. La situazione non è diversa nel caso dei tre fondatori di "ratzfatz" Luisa Schubert, Sarina Morawiak e Maraike Höhne di Berlino. In questo caso, è l'esperto di LEH Tillman Schulz e Nils Glagau ad avere la meglio. La fondatrice di "VUP" Evelin Stefano dalla Svizzera è convinta di ottenere almeno un accordo con un leone alla fine della sua presentazione. La colorista e consulente di stile energica getta tutto il suo cuore e la sua anima per rendere il suo sogno realtà. Per la sua cravatta multiuso, persino il leone Nils Glagau si unisce alla sfilata improvvisata. Purtroppo, non è abbastanza per un accordo alla fine. La delusione è palpabile sul volto della fondatrice: "Non ho raggiunto il mio obiettivo e questo mi rende estremamente triste," si lamenta la donna svizzera.

Le emozioni minacciano di traboccare nella tana del leone, ma il momento più emozionante deve ancora arrivare. Quel momento arriva alla fine, sotto forma di leggenda della televisione Werner Hansch che entra in studio. Insieme al avvocato Marc Ellerbrock di Markdorf, il vincitore del "Golden Lion" Award presenta il progetto "Gambling Heroes". L'iniziativa vuole offrire ai giocatori problematici l'opportunità di recuperare le loro perdite con l'aiuto di avvocati selezionati. Werner Hansch sa di cosa parla, avendo perso personalmente oltre mezzo milione di euro alle corse: "La dipendenza dal gioco mi ha rubato tutto. Alla fine, ho perso la mia casa, il mio amore e i miei conti in banca!" Condivide il suo passato oscuro con i leoni, le cui espressioni diventano sempre più stupite e compassionevoli.

"That was the most touching moment since I've been sitting in this chair," says Judith Williams, her voice breaking. Carsten Maschmeyer is also visibly moved. The sight of a former victim who has turned the tables to help others who have experienced the same suffering deeply affects the investor. The result: Carsten Maschmeyer joins forces with Dagmar Wöhrl: "I was once addicted to tablets, but now I am deal-addicted!" Carsten Maschmeyer declares. Moments later, the founders and the investor duo embrace. Werner Hansch's eyes fill with tears, but for the first time they are tears of joy.

