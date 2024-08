- Il rilancio di "Sex and the City" delizierà ancora una volta i fan

Carrie Bradshaw continua a reinventare i capi di abbigliamento classici anche dopo vent'anni, come dimostrato in "E così va la vita...", dove Sarah Jessica Parker (59) torna nel suo ruolo iconico di "Sex and the City" come la newyorchese alla moda. Durante le riprese della terza stagione, Parker ha sfoggiato una camicia riconoscibile che potrebbe essere familiare ai fan della serie.

Le foto scattate il 28 agosto durante le riprese a New York mostrano Parker che indossa un ensemble composto da una camicia Chanel trasparente con motivi spaziali e colori vivaci come cuori e logo del marchio. Ricorda la camicia indossata da Carrie Bradshaw nell'episodio "Kinder, Kinder (Hot Child in the City)" del 24 settembre 2000.

Nuovi Accostamenti

Durante la serie originale, Carrie abbinava la camicia in modo vivace con pantaloni Capri lavanda a batik, un foulard turchese, sandali con fibbie e una borsa rosa. Questo look del terzo stagione è spesso considerato uno dei più iconici di Carrie, che rappresenta perfettamente il suo stile unico.

Nella versione moderna, Parker ha optato per un look meno appariscente, abbinando la camicia vivace a una gonna lunga di un soddisfacente viola scuro e décolleté gialli.

La camicia non è l'unico capo della serie originale a essere stato riutilizzato dai creatori di "E così va la vita...", come rivelato in un'intervista a US Magazine nel 2021. I costumisti Molly Rogers e Danny Santiago hanno svelato le loro idee per il look di Carrie nel reboot, "Il fattore chiave per l'aspetto di Carrie in questa nuova serie è l'equilibrio tra cimeli del passato e pezzi usati di seconda mano. Questo è sempre stato il tratto distintivo di Carrie, e non è qualcosa che ha abbandonato per qualche occasionale ensemble di alta moda. Si tratta di ridare vita a questi pezzi vintage abbinandoli a pezzi moderni."

Non ci sono dubbi, questo nuovo ensemble è una rinfrescata al classico stile di Carrie. Nonostante il passare del tempo, Carrie Bradshaw rimane fedele al suo stile unico e attento al risparmio.

