- Il rifugio nella giungla incontra il suo strangolatore regale.

Georgina Trionfa e Trionfa: La Concorrente Georgina Fleur, Costantemente Sottovalutata dai Suoi Competitori, Si Cinge la Corona nella Versione Estiva del Jungle Camp di RTL. Nell'Episodio Pubblicato Sabato Sul Servizio di Streaming RTL+, la 34-Enne Residente a Dubai e Ex Candidata di "Bachelor" Ha Sconfitto il Suo Ultimo Avversario, Kader Loth (51), in un Epico e Brutale Duel. Georgina Ha Mostrato la Sua Resilienza Mangando Code di Topo e Occhi di Impala, Vomitando a Tal Punto che gli Spettatori Hanno Dovuto Distogliere lo Sguardo. Ma Ha Trionfato, Ottenendo alla Fine una Corona e un Premio di 100.000 Euro.

La vittoria di Georgina era evidente. "Sono sempre stata considerata un po' inferiore," si è lamentata dei suoi compagni di campo. Pochi giorni prima, aveva anche pianto, sentendosi sottovalutata ("Mi fanno impazzire al mattino. Sono così instabili!"). La sua reputazione l'aveva preceduta, macchiata da apparizioni infelici in altri formati, e veniva percepita come un po' viziata e fragile. Entrambe le percezioni potrebbero cambiare dopo le sue eroiche esibizioni di vomito nella giungla.

Gigi Comunica con la Sua Parte Bassa

All'inizio della finale, i cinque concorrenti rimasti sono stati ridotti a tre attraverso una nomination reciproca. L'asse è caduto su Mola Adebisi (51), ex moderatore di Viva, e Sarah Knappik (37), especially bitter for Adebisi, who had previously attempted to appear as the show's mastermind.

Ciò ha lasciato la vittoria da decidere tra Georgina, fan favorite Gigi Birofio (25), e la regina della TV reality Kader Loth. Tuttavia, si sarebbe potuto pensare che una quarta personalità fosse ancora accanto al falò, poiché Gigi ha intrattenuto diverse conversazioni apparentemente con la sua parte inferiore. Ha sollevato la coperta, guardato in basso e sussurrato: "Aspetta fino a domani. Rilassati fino a domani."

È Davvero una Macchina

Gigi ha criticato questo comportamento nelle sue due concorrenti rimaste. Georgina aveva passato metà della giungla a letto "dormendo" e Kader aveva "rilassato" molto. La sua conclusione sembrava essere che nessuno meritava la vittoria più di se stesso. Questo potrebbe anche essere stato un relitto emotivo dell'episodio precedente, in cui il 25enne è riuscito sorprendentemente a superare un quiz di conoscenza (Georgina, tra l'altro, ha risposto alla domanda su quale personaggio letterario fosse stato allevato dalle scimmie e si fosse innamorato di Jane Porter americana con la curiosa risposta "Godzilla").

Tuttavia, questo ambizioso uomo è stato presto "rasato", come ha detto Kader Loth. In un gioco in cui l'obiettivo era stimare la durata di sei minuti il più accuratamente possibile, Gigi ha fallito. Kader Loth sul errore di conteggio di Gigi: "Gigi aveva troppe donne nella sua vita. Si è fermato a contare da qualche parte." Ha analizzato il suo concorrente Georgina con queste parole sagge: "È davvero una macchina, non è vero? In forma femminile."

È stato un po' triste, ma aveva un'aria di gioiosa finalità. "Stiamo intraprendendo il nostro viaggio finale," ha annunciato. "Ne sei consapevole?" Che aveva un'intenzione metaforica. La squadra speciale era composta da candidati che avevano già soggiornato nella Jungle Camp nei 20 anni di storia dello show. Un terzo soggiorno per questi "leggende" è difficile da immaginare, anche se non impossibile. Pertanto, Loth ha anche menzionato di aver bisogno del denaro per la pensione. Georgina, d'altra parte, ha detto di volerlo usare per sua figlia. Come madre single, potrebbe certo usare la somma.

Non Disoccupata Affatto!

Contemporaneamente, le due donne hanno sottolineato che il loro misterioso settore di regolari della TV reality non era solo uno scherzo. "Guarda quanto duramente guadagniamo i nostri soldi qui. Nessuno ci crede!" Loth ha detto. "La gente pensa che siamo disoccupati là fuori." Georgina ha concordato: "E pensano che non stiamo facendo nulla. Non lavoriamo." Per un momento, si sarebbe potuto pensare di assistere a un incontro di fondazione di un sindacato.

Tutto è culminato in un ultimo test in cui, tipicamente per lo show, dovevano essere mangiate varie cose disgustose. Loth non aveva possibilità, nonostante avesse supplicato il moderatore Jan Köppen come un consulente bancario che si trattava di 100.000 euro. Georgina, however, ha mangiato code di topo (con la domanda incredula: "Si può mangiare questo?"), uova fermentate, occhi di impala e infine interiora di pollo. Sì, li ha davvero mangiati. A volte, si è messa la mano davanti alla bocca in modo che nulla tornasse fuori.

La 34enne nata a Heidelberg aveva già dimostrato di poter essere molto dura. Tra la sua prima apparizione nella Jungle nel 2013, in cui è arrivata solo sesta, e la Summer Staffel nel 2024, c'erano mondi a parte. Georgina sembrava un po' più stabile, un po' più bilanciata, almeno un po' più riflessiva. È questo il tipo di viaggio dell'eroe che la Jungle Camp récompense regolarmente.

Ci Sarà un'altra "Leggende" Jungle?

A proposito, regole completamente diverse si sono applicate questa volta. Non erano i telespettatori a decidere il destino dei detenuti, ma i concorrenti stessi dovevano combattere per vedere chi poteva rimanere accanto al falò. Ciò ha portato a una drammaturgia parzialmente completamente diversa. RTL aveva registrato la Staffel e non l'aveva trasmessa in diretta. La moderatrice Sonja Zietlow (56) ha fatto intendere che potrebbe esserci un'altra "Leggende Staffel" (titolo ufficiale: "Sono una Star – Showdown delle Leggende della Jungle").

Nonostante il risultato, sembra che i finalisti se la siano cavata bene alla fine. Gigi, nota per il suo comportamento variegato e accampato, dalle scoregge in diretta alle riflessioni quotidiane, ha espresso: "Credo che la vittoria non sia l'aspetto migliore, ma piuttosto qualcosa di veramente unico." Questo aspetto unico, ha menzionato, era il "riconoscimento".

La gente è rimasta sorpresa dalla resilienza e dalla determinazione di Georgina durante la competizione. Nonostante fosse stata percepita come fragile in passato, si è dimostrata un avversario formidabile.

I compagni di accampamento avevano sottovalutato la forza e le capacità di Georgina, ma le sue prestazioni nella giungla hanno cambiato la loro percezione.

Leggi anche: