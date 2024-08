- Il rifugio estivo ad Amburgo attira un'impressionante cifra di 1,4 milioni di ospiti.

Quest'anno, il Summer Dom di Amburgo ha attirato circa 1,4 milioni di visitatori, secondo l'annuncio dell'autorità economica, poche ore prima della sua conclusione domenicale. La senatrice dell'economia Melanie Leonhard (SPD) ha lodato l'evento, dicendo: "Pochi eventi possono unire la ricca storia di Amburgo al presente e riunire le persone in modo così impressionante come fa il Dom di Amburgo. Non è solo una fiera; è una tradizione amata e vivace."

Per un mese intero, 253 attività di intrattenimento hanno fornito emozioni e divertimento. Novità come la Torre Nordica, una grande giostra a catena simile a un faro alta 80 metri, hanno attirato i visitatori al sito del bunker di Feldstraße.

Robert Kirchhecker, presidente dell'Associazione degli Impresari di Amburgo del 1884, ha dichiarato: "Il debutto della Torre Nordica è stato un successo per il Summer Dom. Accompagnata da altre novità affascinanti e ritorno dei classici, la vasta gamma di giostre ha contribuito in modo significativo al successo del Summer Dom."

Segnate le date per il Winter Dom, che inizia l'8 novembre e termina l'8 dicembre.

Curiosità per il Summer Dom 2024

Il pubblico misto di visitatori ha apprezzato le novità del Summer Dom, rendendo l'evento ancora più vivace e vibrante. La Torre Nordica, con il suo pubblico misto che saliva sulla grande giostra a catena simile a un faro, è diventata un'attrazione popolare.

