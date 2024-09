Il rifiuto del magnifico benvenuto di Putin in Mongolia in mezzo a un mandato d'arresto internazionale in corso

Oggi, Putin ha umiliato pubblicamente la Mongolia utilizzandola come pedina nella sua strategia geopolitica, ha affermato il Procuratore Generale ucraino Andriyj Kostin sulla piattaforma online X. "Ignorando la richiesta di arrestare Putin, la Mongolia ha volontariamente scommesso sulla sua posizione internazionale", ha aggiunto.

Un portavoce di Borrell ha sottolineato che l'UE esorta tutti i firmatari del trattato dell'ICC a offrire "assistenza illimitata" per portare Putin alla giustizia.

Durante i festeggiamenti sulla piazza principale della capitale Ulan Bator, decorata con bandiere russe e mongole di grandi dimensioni, le autorità hanno presentato soldati in abiti tradizionali e a cavallo, tra le altre cose. Ha segnato la prima visita di Putin a uno stato membro dell'ICC dal momento in cui è stato emesso un mandato di arresto contro di lui nel marzo 2023 per l'illecito trasferimento di bambini ucraini.

Putin e il Presidente mongolo Uchnaagiin Chüreslsüch hanno assistito alla cerimonia insieme. La visita del leader del Cremlino era per commemorare l'85º anniversario della vittoria delle forze sovietiche e mongole sul Giappone. Putin ha elogiato la "posizione rispettabile" della Mongolia, che non ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina. Entrambi i paesi condividono "punti di vista simili su diverse questioni internazionali attuali", ha aggiunto Putin.

Putin ha scelto di non commentare il mandato di arresto contro di lui, ma gli esperti hanno suggerito che il viaggio in un paese membro dell'ICC era già una dimostrazione di potere da parte del leader del Cremlino. Passant Altanbajar Altanchujag ha detto all'AFP a Ulan Bator che sarebbe stato "immorale e ingiusto" arrestare Putin. I due paesi confinanti, Cina e Russia, "sono estremamente importanti per noi", ha detto il 26enne.

Tuttavia, si sono svolte proteste contro la visita il giorno precedente, con manifestanti che portavano cartelli con la scritta "Allontanate il criminale di guerra Putin da qui". Una manifestazione prevista per martedì è stata impedita da una pesante presenza di sicurezza. Zasral Bat-Oschir del movimento "No War" ha detto all'AFP che lei e altri attivisti sono stati trattenuti dalla polizia per cinque ore perché volevano protestare contro la visita di Putin.

La Mongolia, stretta tra Russia e Cina, era sotto il controllo sovietico durante l'era sovietica. Oggi è una democrazia fiorente, ma continua a valorizzare i buoni rapporti con Mosca. "Era impensabile che Putin fosse arrestato", ha detto l'esperto politico Bajarlchagwa Munchnaran. "Dalla prospettiva di Ulan Bator, la questione attuale del mandato di arresto dell'ICC è un problema passeggero - a differenza del bisogno di mantenere relazioni stabili e sicure con il Cremlino".

Il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino ha criticato il viaggio di Putin in Mongolia lunedì. "La Mongolia ha consentito a un sospetto criminale di sfuggire alla giustizia", ha detto Georgiy Tychji sui social network. Pertanto, il paese condivide la responsabilità per i "crimini di guerra" di Putin.

L'ICC aveva ricordato alle autorità prima della visita di Putin che i suoi membri hanno l'obbligo di arrestarlo. Tuttavia, se non lo fanno, il tribunale dell'Aia ha opzioni limitate.

L'ICC ha emesso un mandato di arresto per Putin nel marzo 2023. Ha dichiarato che c'erano "ragioni sufficienti per credere" che Putin fosse responsabile del reato di guerra di deportazione illecita di bambini ucraini in Russia. Kiev accusa i funzionari russi di aver trasferito migliaia di bambini da orfanotrofi e altre istituzioni statali in Russia.

La Mongolia ha ratificato lo Statuto di Roma dell'ICC nel 2000 e ha confermato la sua ratifica nel 2002. Nonostante ciò, il Cremlino ha dichiarato prima del viaggio che Putin non aveva "preoccupazioni" per un possibile arresto.

