Il riferimento Wiesn 2024

Anche se è ancora settembre, l'Oktoberfest sta iniziando a Monaco. E non sono solo i novizi ad avere domande: quanto costa la birra, è permesso fumare, come si ottiene un tavolo - e la grande domanda: è sicuro il più grande festival popolare del mondo?

Si prevede che milioni di persone parteciperanno alla Wiesn fino al 6 ottobre, data l'Oktoberfest come il più grande festival popolare del mondo. Dopo gli attacchi sospetti di islamisti a Solingen e Monaco, il tema della sicurezza è tornato alla ribalta.

E la sicurezza alla Wiesn?

Non ci sono ancora allarmi concreti, secondo il ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann. Tuttavia, la situazione di minaccia generale da parte del terrorismo islamico rimane alta. Le autorità di sicurezza sono estremamente vigili e qualsiasi pista viene indagata a fondo. Per la Wiesn, è stato predisposto un piano di sicurezza completo: controlli all'ingresso, divieto di borse grandi, coltelli e bottiglie di vetro; presenza elevata di polizia, barriere retrattili e vasi di fiori di cemento come protezione contro gli attacchi con auto.

A causa degli ultimi eventi, la città sta ulteriormente rafforzando la sicurezza. Per la prima volta, saranno utilizzati metal detector per le mani, a caso e in base ai sospetti. Il direttore del festival Clemens Baumgaertner ha annunciato anche l'aggiunta di più steward. Gli osti intendono implementare controlli più severi, soprattutto alle entrate laterali delle tende. Il sindaco Dieter Reiter, che aprirà il festival il 21 settembre, sottolinea che si farà ogni sforzo per proteggere i visitatori della Wiesn.

È permesso fumare alla Wiesn?

No. Il fumo è proibito per legge ai festival popolari e nei birrifici della Baviera. Anche se la legge federale sulla cannabis proibisce il fumo nelle immediate vicinanze dei minori, gli showmen avevano segnalato una lacuna normativa. Gli osti della Wiesn sostengono la rigorosa regolamentazione della Baviera, in quanto fornisce chiarezza e evita possibili dispute con gli ospiti fumatori.

Quanto costa la birra?

Mentre il prezzo potrebbe suscitare lamentele, un litro di birra ora costa tra 13,60 e 15,30 euro - superando per la prima volta la soglia dei 15 euro. La birra della Wiesn, prodotta secondo ricette segrete, contiene circa il sei percento di alcol, rendendola più economica per unità di contenuto alcolico rispetto ad altre birre. despite the increased cost, the number of visitors has not been deterred; over 7.4 million liters of beer were consumed in 2023, according to Munich's statistics. Complimentary drinking water is available at fountains across the grounds. Tap water in the tents costs an average of over ten euros per liter.

Qual è il costo del cibo?

I prezzi stanno aumentando anche qui. Un fattore che contribuisce all'aumento è l'IVA più elevata sul cibo nel settore della ristorazione, che è stata aumentata dal sette al 19 percento a gennaio. Secondo il portavoce degli osti, Christian Schottenhamel, si prevede un aumento del 15 percento, di cui il 12 percento è dovuto all'ajustamento dell'IVA e il tre percento all'aumento generale dei costi. Critica anche il governo federale, che non ha mantenuto la promessa di mantenere l'IVA del sette percento sul cibo.

I posti riservati stanno per esaurirsi. Gli osti non stanno dando via tutti i posti. I visitatori entusiasti e veloci corrono verso la loro tenda preferita non appena il parco delle divertimenti apre la mattina. Opportunità per i ritardatari: dal 2022, gli ospiti che non vogliono utilizzare la loro prenotazione possono venderla su una piattaforma di scambio. L'acquisto di un posto include buoni per il cibo, più una piccola commissione. Sul mercato nero di Internet, si applicano costi elevati - e non è garantito il posto. Gli esperti dei consumatori consigliano: attenzione.

Qual è l'abbigliamento alla moda?

I Dirndl e i Lederhosen sono l'abbigliamento tradizionale per l'Oktoberfest. Secondo il responsabile della catena di negozi di abbigliamento tradizionale Angermaier Axel Munz, i colori alla moda per i Dirndl quest'anno includono "lilla alla moda, menta chiaro e salvia, blu reale, rosso intenso, verde pino e nero elegante". La designer Angelika Zwerenz vede anche "lavanda e lilla" e ha creato "Dirndl Swiftie" ispirati all'aspetto di Taylor Swift. Per gli uomini, Munz suggerisce Lederhosen corte fatte a mano in daino e cinghiale "con elaborati ricami, spesso in uno stile vintage".

Alternativa economica si trovano ai banchi lungo la strada per il festival per coloro che preferiscono un rapido cambio in Dirndl e Lederhosen. Questi abiti hanno poco a che fare con i tradizionali Trachten, che possono costare migliaia di dollari e sono associati a regioni specifiche. Possono essere visti durante il Trachten parade la domenica successiva all'apertura della Wiesn.

Cosa c'è di nuovo?

Un giro: cosa c'è di nuovo all'Oidn Wiesn?

Gli appassionati di adrenalina adoreranno le intense attrazioni come il "Hupferl" del 1987 e lo "Scooter Holzpfosten", che ricorda gli autoscooter degli anni '60 e '70. Immergiti nell'esperienza di un cinema 12D. Dopo i disaccordi legali, il "Boandlkramerei" è ora il tenda musicale di successo. Gli appassionati di moda possono cambiare il loro look tradizionale con cappelli con il logo della Wiesn o optare per un braccialetto in pelle di Lederhosen. Le signore possono accessoriare con un portachiavi con l'emblema della Wiesn. Per la prima volta, gli appassionati di decorazione della cucina possono portare un tocco di Wiesn a casa con asciugamani per i piatti a tema festival.

Gli appassionati di emozioni forti rimarranno impressionati dagli Steilwand riders, che dominano le motociclette in un'arena con pareti a strapiombo. Nel frattempo, il Flohzirkus presenta acrobazie di pulci che si dedicano a partite di calcio o gestiscono mini giostre, persino pranzando sul braccio del loro direttore. Le attrazioni classiche includono la pista da sci, la Olympia-Looping montagne russe, la Ruota del Diavolo e la giostra Krinoline, che suona musica dal vivo. Celebre è lo spettacolo variato Schichtl, che ogni giorno rappresenta una "Decapitazione di una persona viva su un palcoscenico aperto e ben illuminato con una ghigliottina", con oltre 15.000 rappresentazioni lo scorso anno.

Il Coronavirus è ancora una minaccia?

Mentre i casi sono aumentati durante l'estate, ora sono in calo. Tuttavia, la Wiesn rimane un punto caldo per la trasmissione del virus. La tosse frequente nei primi giorni e gli ambulatori medici affollati a Monaco e dintorni segnalano l'inizio del "Wiesn flu". Gli spazi stretti all'interno delle tende offrono condizioni ottimali per il diffondersi di raffreddori e virus corona. Le ondate storiche di corona hanno colpito Monaco durante e dopo l'Oktoberfest negli ultimi anni.

È possibile vivere la Wiesn virtualmente?

La tradizionale celebrazione ora ha anche una componente digitale. Al debutto della Wiesn, lo studio di Monaco K5 Factory lancerà il gioco di realtà virtuale "Oktoberfest - The Official Game", che consentirà agli utenti di partecipare alle festività come avatar con occhiali VR. L'iniziativa di inclusione di Monaco vr4kids offre il primo tour virtuale della Wiesn per i partecipanti, inclusi bambini con bisogni speciali, anziani e disabili, rendendo le celebrazioni accessibili a tutti.

La Wiesn è ecologica?

Il festival non è noto per l'efficienza energetica. Tuttavia, i proprietari delle tende hanno ambizioni di diventare climaticamente neutri entro il 2028 o addirittura il 2026. Lo scorso anno hanno iniziato a monitorare le loro emissioni di CO2. Il cibo avanzato è stato parzialmente misurato per migliorare l'offerta dei piatti, e l'energia elettrica organica è disponibile da tempo, con l'acqua di risciacquo dei boccali usata per i WC. Incremento di opzioni vegetariane e vegane nei tendoni.

Il concetto di una Wiesn completamente biologica è stato finora respinto dai proprietari a causa dei costi più elevati per gli ospiti. Il loro obiettivo ora è quello di promuovere ulteriormente le opzioni biologiche e cooperare con i contadini biologici per questo scopo. Innanzitutto, verranno identificati i luoghi e i modi in cui i prodotti biologici possono essere integrati, nonché se sono disponibili quantità sufficienti; in seguito, è prevista un'espansione delle opzioni biologiche nei piatti. Le esperienze dell'organizzazione con le opzioni biologiche sono state variabili: "Come imprenditori, diamo la priorità alle preferenze dei nostri ospiti", dice il portavoce Peter Inselkammer.

