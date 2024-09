Il riconoscimento delle qualifiche accademiche internazionali da parte delle autorità competenti è in aumento.

In Germania, le probabilità che i lavoratori stranieri vedano le loro competenze professionali riconosciute sono aumentate. Lo scorso anno, le autorità hanno validato 65.300 domande, con un aumento del 25% rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. Questo sviluppo ha superato il aumento del 11% registrato nell'anno precedente. Circa 2.300 domande sono state respinte.

Due terzi (66%) dei processi di validazione approvati riguardavano professioni mediche. Più della metà (56%) di tutte le procedure riguardava gli infermieri. I medici rappresentavano il 14%, seguiti dagli ingegneri, dagli insegnanti e dagli educatori.

Solo il 6% delle domande proveniva da cittadini tedeschi. Un decimo dei verdetti favorevoli riguardava una qualifica dalla Turchia. A seguire c'erano Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Tunisia, Siria, India e Ucraina. Il numero di nuove domande è aumentato del 26% a 62.100 lo scorso anno.

