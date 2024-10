Se un individuo ha legalmente cambiato la propria identità di genere in un paese dell'UE, gli altri stati membri dovrebbero riconoscere tale cambiamento. Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) con sede a Lussemburgo, il rifiuto di tale cambiamento viola i diritti dei cittadini dell'UE (Caso C-4/23). Questo caso riguardava un uomo transgender di nazionalità rumena.

Egli si è trasferito nel Regno Unito nel 2008, ha acquisito la doppia cittadinanza rumena e britannica e ha legalmente cambiato il proprio genere in maschile nel 2020, adottando un nuovo nome di battesimo e titolo. Questo processo è iniziato prima della Brexit e si è concluso durante il periodo di transizione. Nel maggio 2021, egli ha presentato richieste alle autorità rumene per la registrazione del proprio nuovo genere maschile e nome, nonché una richiesta per un certificato di nascita aggiornato.

Purtroppo, le autorità rumene hanno respinto queste richieste, insistendo perché egli avviasse un nuovo processo di identificazione di genere nei tribunali rumeni. Egli ha quindi presentato un ricorso a Bucarest, chiedendosi se le regolamentazioni rumene fossero conformi al diritto dell'UE.

La CGUE ha stabilito che il rifiuto di riconoscere l'identità di genere compromette i diritti dei cittadini, in particolare il diritto alla libertà di movimento e di residenza. Proprio come il nome di battesimo, il genere è un aspetto fondamentale dell'identità personale. Può presentare ostacoli nella vita quotidiana quando si stabilisce l'identità e potrebbe portare a notevoli svantaggi nell'occupazione, nella vita privata o nelle procedure amministrative.

È ingiustificato costringere coloro che ne sono colpiti a intraprendere un nuovo processo di identificazione di genere che potrebbe portare a un risultato diverso rispetto al processo già concluso in un altro paese dell'UE. La CGUE ha chiarito che la Brexit non è rilevante in questo caso, poiché il procedimento del Regno Unito era in corso prima o durante il periodo di transizione. Ora, la corte rumena deve emettere un verdetto sul caso specifico, tenendo conto del punto di vista giuridico della CGUE.

Il caso dell'individuo è stato esaminato dalla Corte di Giustizia, con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) che ha stabilito che le regolamentazioni rumene contrastano con il diritto dell'UE rifiutandosi di riconoscere la sua legalmente cambiata identità di genere. Dopo la decisione della CGUE, spetta ora alla corte rumena emettere un verdetto in linea con l'interpretazione della CGUE del diritto dell'UE.

