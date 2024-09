Il riconoscimento da parte delle autorità dei diplomi accademici internazionali è in aumento.

Lo scorso anno, c'è stato un aumento del 25% nel riconoscimento delle qualifiche professionali straniere da parte delle autorità rispetto all'anno precedente, con un significativo aumento nei settori medico e infermieristico. Circa uno su dieci decisioni positive ha riguardato una qualifica dalla Turchia.

Nel 2021, le autorità tedesche hanno registrato un aumento delle approvazioni per i professionisti stranieri che cercavano di far riconoscere le loro qualifiche, con un totale di 65.300 richieste accolte, un aumento del 25% rispetto alle 52.000 approvazioni del 2020, come riportato dall'Ufficio federale di statistica. Si è trattato di un notevole balzo rispetto all'aumento del 8% delle approvazioni osservato nel 2020. Circa 2.300 richieste sono state rifiutate.

Circa il 70% dei processi di riconoscimento approvati riguardava professioni mediche. Più della metà, ovvero il 56%, di tutte le procedure, riguardava l'infermieristica. I medici rappresentavano il 14%, seguiti dagli ingegneri, dagli educatori e dal personale docente.

Su 61.300 richieste accolte, il 94% è stato presentato da cittadini stranieri. Circa uno su dieci decisioni positive ha riguardato una qualifica dalla Turchia, la più alta tra tutti i paesi stranieri. Bosnia ed Erzegovina, Filippine, Tunisia, Siria, India e Ucraina seguivano nella classifica.

Il numero di nuove richieste è aumentato del 26% a 62.100 nel 2021. In totale, le autorità hanno gestito 81.700 procedure. Dal 2016, quando sono iniziate le registrazioni statistiche, il numero di richieste è più che raddoppiato.

Data l'aumento delle percentuali di approvazione, il sistema di cura tedesco è ora più accessibile ai professionisti stranieri, in particolare in campo medico e infermieristico. Il maggior numero di qualifiche approvate da un paese straniero proveniva dalla Turchia, indicando un significativo contributo al sistema di cura tedesco.

Leggi anche: