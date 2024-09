Il richiamo esteso comprende i marchi di succo di Apple distribuiti presso i punti vendita Aldi, Walgreens e Weis.

Determinati contenitori di Great Value, Market Basket, Weis, Urban Meadow, Natures Nectar, Wellsley Farms, Solevita e Clover Valley succo di mela sono coperti dal richiamo, come dichiarato da Refresco Beverages US e dettagli pubblicati sul sito della Food and Drug Administration degli Stati Uniti.

Il succo era disponibile per l'acquisto nei negozi come Walgreens, Walmart, BJ’s, Weis e Aldi.

Refresco ha sottolineato in un annuncio rivisto dell'23 agosto 2024 che la sicurezza dei consumatori è la loro principale preoccupazione. Con cautela, hanno avviato volontariamente il ritiro di determinati lotti di succo di mela al 100% prodotti utilizzando concentrato fornito dai fornitori dopo aver stabilito che il succo prodotto in precedenza conteneva arsenico inorganico, anche se leggermente superiore al livello di azione di 10 ppb (parti per miliardo) stabilito dall'FDA.

Purtroppo, non sono stati segnalati problemi di salute legati a questo richiamo. Chi ha ulteriori preoccupazioni può contattare Refresco al numero 1-888-260-3776.

Iscriviti alla newsletter settimanale di CNN Health

Clicca qui per ricevere "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" ogni martedì dal team di CNN Health.

L'arsenico esiste naturalmente nell'ambiente e può legarsi ad altri elementi per produrre sia forme organiche che inorganiche, secondo i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti. I composti di arsenico organico sono principalmente presenti nel pesce e nei frutti di mare, con minori rischi di esposizione per l'uomo.

D'altra parte, i composti inorganici si trovano nel terreno, nei sedimenti e nell'acqua sotterranea. L'esposizione può causare irritazione dello stomaco o dell'intestino, danni ai vasi sanguigni, cambiamenti della pelle e riduzione della funzione nervosa. L'esposizione prolungata durante l'infanzia è stata inoltre collegata a punteggi IQ ridotti.

L'FDA ha stabilito il limite di 10 ppb per l'arsenico inorganico nel succo di mela nel giugno 2023 per minimizzare l'esposizione dei bambini e dei giovani

Leggi anche: