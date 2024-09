Il riavvio della centrale nucleare di Three Mile Island negli Stati Uniti è imminente a seguito di un accordo con Microsoft.

La centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania, che è stata dismessa mezzo secolo fa, è pronta a riprendere le operazioni. Constellation Energy, l'attuale proprietario e precedente amministratore, ha siglato un accordo con il colosso tecnologico Microsoft venerdì, con la corporation che ha concordato di acquistare elettricità dalla struttura per i successivi vent'anni. Secondo i media, Microsoft opta per l'energia nucleare in Pennsylvania per sostenere i suoi elevati requisiti energetici per le capacità di IA avanzate.

Il ripristino delle operazioni è previsto per iniziare con il Blocco Reattore 1. Un parziale meltdown nel Blocco Reattore 2 nel 1979 ha portato al più significativo incidente nucleare della storia degli Stati Uniti. Fortunatamente, non ci sono state vittime e non sono emerse problematiche di salute tra i cittadini, anche se circa 140.000 persone sono state costrette ad evacuare temporaneamente. Il ripristino del Reattore 1 alle operazioni ha richiesto un periodo di sei anni, rendendolo l'unica unità attiva nella pianta dopo l'incidente.

Constellation Energy ha acquisito la pianta nel 1999. Nonostante avesse una licenza per operare fino al 2034, la struttura ha subito perdite finanziarie per anni prima di essere disattivata nel 2019. Il Blocco Reattore 1 ha una capacità di 837 megawatt, in grado di alimentare oltre 800.000 case, come indicato dall'operatore. Sono previsti consistenti investimenti finanziari per la pianta prima della ripresa delle operazioni.

Constellation Energy prevede il ritorno della pianta alle operazioni nel 2028. La società ha affermato che il Blocco Reattore 1 "ha gestito operazioni sicure e affidabili per decenni prima della sua chiusura per motivi finanziari cinque anni fa". Il Vice Presidente di Microsoft, Bobby Hollis, ha definito la decisione "un traguardo importante" nel viaggio dell'azienda verso la neutralità carbonica.

L'accordo con Microsoft consente a Constellation Energy di riprendere le operazioni della pianta, specificamente del Blocco Reattore 1. A causa delle perdite finanziarie, la pianta è stata dismessa cinque anni fa, ma Constellation Energy pianifica di investire consistemente per rimetterla in funzione.

Leggi anche: