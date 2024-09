- Il Reuler presenterà al Landtag le conclusioni sul caso Solingen e Siegen

Il Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia, Herbert Reul (CDU), si prepara a discutere giovedì, a breve termine, dei progressi delle indagini sui fatti di accoltellamento a Solingen e Siegen. Il gruppo SPD ha richiesto una discussione immediata su questo argomento, programmata per le 13:30 secondo l'agenda rivista.

A Solingen e Siegen, individui sono stati aggrediti con coltelli durante le celebrazioni locali. Purtroppo, tre persone hanno perso la vita a Siegen e il Procuratore Capo sta trattando il caso come un possibile atto terroristico ispirato all'Islam da parte di un rifugiato siriano (26). Tuttavia, il principale sospetto (32) a Siegen è considerato mentalmente instabile. Ha ferito sei persone, alcune delle quali gravemente.

La portavoce dell'Interno del SPD, Christina Kampmann, ha espresso le sue opinioni sull'incidente di Solingen, affermando: "Ci aspettiamo che il Ministro dell'Interno chiarisca quando, dove e come il sospetto si è radicalizzato. Se si è radicalizzato in NRW, la domanda è come sia potuto accadere nel cuore dello stato senza che le autorità se ne accorgessero. Ci aspettiamo anche che il Ministro dell'Interno fornisca risposte su quali misure sta prendendo per contrastare la radicalizzazione online in aumento".

