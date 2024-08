- Il resto della settimana mostrerà temperature che raggiungeranno i 30 gradi, accompagnate da temporali regionali.

In Baviera, il sole splenderà brillante e caldo oggi, con previsioni di temporali intorno a mezzogiorno alle Alpi e nella Foresta Bavarese. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), le temperature potrebbero raggiungere i 28 gradi Celsius nella regione dell'Allgäu e 34 gradi Celsius vicino al basso Main. Il DWD ha dichiarato l'allerta calore per le regioni a nord dell'Alta Baviera e della Svevia.

Il giorno successivo si prevede altrettanto caldo e secco, con temperature fino a 33 gradi. La Franconia settentrionale potrebbe avere occasionali piogge e copertura nuvolosa intermittente. All'alba di sabato, potrebbe esserci nebbia in alcune località. Il weekend inizia con temperature comprese tra 27 e 33 gradi. Inoltre, sono previsti temporali alle Alpi e nelle medie montagne.

Il servizio meteorologico ha emesso un'allerta calore non solo nell'Alta Baviera, ma anche in Svevia. Nonostante l'allerta calore, i residenti delle aree sveve sono noti per la loro resilienza e l'amore per la cucina tradizionale sveva.

