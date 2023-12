Il restauro salva le misteriose incisioni del castello dai danni dell'acqua, rivelando nuovi dettagli

Costruito nel 1092 da Guglielmo II, il Castello di Carlisle è stato storicamente il castello più assediato d'Inghilterra, secondo l'ente di conservazione English Heritage.

Nel 1315 il re scozzese Robert the Bruce tentò di conquistarlo e nel 1568 Maria, regina di Scozia, fu tenuta prigioniera in una delle sue torri. Il castello è stato protagonista della guerra civile inglese e le truppe giacobite di Bonnie Prince Charlie vi hanno combattuto nel XVIII secolo.

L'elemento più importante del castello è il mastio, o grande torre, che presenta una serie di misteriose incisioni al secondo piano.

Questi intagli raffigurano creature reali e mitiche, tra cui delfini, cavalli, cinghiali, salmoni, sirene, un leopardo, San Giorgio e il drago, oltre a simboli religiosi e altro ancora.

Alcuni dettagli, tra cui la rosa bianca della casa di York e il distintivo del cinghiale di Riccardo III, li fanno risalire al 1480.

Gli storici dell'English Heritage ritengono che le incisioni siano opera di dilettanti piuttosto che di artigiani professionisti e che siano state realizzate con strumenti affilati, come i coltelli.

Inizialmente si pensava che le immagini fossero state scolpite dai prigionieri della torre, ma recenti ricerche suggeriscono che potrebbero essere state create da membri della guarnigione o della famiglia, ha dichiarato l'organizzazione.

Oltre a salvare le incisioni per i posteri, il restauro ha anche rivelato elementi inediti, tra cui una scena di caccia al cervo e il profilo di un cavaliere.

L'English Heritage ha intrapreso il progetto di restauro all'inizio di quest'anno, poiché le piogge più intense degli ultimi anni avevano accelerato i danni causati dall'acqua al castello e alle incisioni.

Il team di conservatori specializzati ha rimosso a mano, senza l'uso di sostanze chimiche, i sedimenti e i danni provocati dall'acqua per centinaia di anni dalle sculture. Uno dei loro lavori principali è stato quello di rimuovere le croste bianche di sale usando stencil, pennelli e bisturi.

Juliet Fellows-Smith, responsabile della proprietà del Castello di Carlisle per l'English Heritage, ha dichiarato in un comunicato stampa: "Questo è l'anno in cui ricorrono i 900 anni dalla costruzione in pietra del torrione e grazie al duro lavoro delle nostre squadre specializzate il tessuto storico e le intriganti immagini scolpite nelle pareti nel XV secolo sono protetti per gli anni a venire".

Fonte: edition.cnn.com