Il restauro della cattedrale di Notre Dame per 760 milioni di dollari

Mentre turisti e parigini si sono radunati davanti alla cattedrale UNESCO per ammirare il ritorno di uno dei suoi elementi più emblematici - per ora ancora avvolto dalle impalcature - il cantiere di Notre Dame è rimasto in piena attività. Quasi 500 artigiani sono impegnati nei lavori di ricostruzione, per garantire che il simbolo parigino sia pronto per la sua riapertura al pubblico tra meno di un anno.

"È affascinante vedere come viene restaurato un edificio di tale valore storico", ha detto Stephan Book, un turista in visita a Parigi dalla Svezia con la figlia e il padre ottantenne. "E l'ambizione di fare tutto in cinque anni", ha aggiunto, "è come quando Kennedy disse che (gli uomini) sarebbero andati sulla luna".

In una recente visita al cantiere, il presidente Emmanuel Macron ha promesso che i lavori erano "in programma" per l'apertura al pubblico di Notre Dame l'8 dicembre 2024, cinque anni e sette mesi dopo l'incendio che ha distrutto ampie parti dell'edificio di 860 anni nell'aprile 2019.

"Per il periodo dei Giochi Olimpici (a luglio), prevediamo di aver tolto la cappa dalla parte superiore della guglia e di aver completato la maggior parte della copertura, in modo che i parigini e i visitatori di tutto il mondo possano vedere quanto sia vicina la riapertura della cattedrale", ha dichiarato Philippe Jost di Rebuilding Notre Dame de Paris (l'ente pubblico responsabile della conservazione e del restauro della cattedrale) al Parlamento francese il 13 dicembre.

Chi ammira la struttura gotica dall'esterno è già entusiasta della prospettiva di poter rientrare nella cattedrale.

"La prima volta che sono venuto a Parigi è stato 60 anni fa, poi 40 anni fa", ha detto il padre di Stephan, Göran Book, che ricorda di essere entrato a Notre Dame in tutte le sue precedenti visite a Parigi. "Ora ho 80 anni", ha aggiunto. "Se l'anno prossimo sarò ancora vivo, dovrò tornare per vedere la riapertura".

Uno sforzo monumentale

Secondo il sito Rebuilding Notre Dame de Paris, ci sono quasi 250 aziende e laboratori artistici in tutta la Francia incaricati di "lavorare alla rinascita della cattedrale". Si tratta di carpentieri, scalpellini, ponteggiatori, scultori, doratori, vetrai e persino costruttori di organi, che stanno restaurando le 8.000 canne e le 115 battute del grande organo di Notre Dame, il più grande di Francia.

Dopo l'incendio del 2019, i primi due anni di lavoro sono stati dedicati alla messa in sicurezza dell'edificio, al completamento degli studi di progetto e all'assegnazione delle gare d'appalto. La fase di restauro è poi iniziata ufficialmente nel settembre 2021.

Negli ultimi mesi, i progressi più visibili sono stati compiuti nel restauro della struttura del tetto, della guglia e delle grandi gallerie superiori.

Alban Dubois, che lavora come cameriere al Cafe Panis, proprio di fronte a Notre Dame, ha osservato i progressi quotidiani dalle finestre del suo posto di lavoro.

Era lì, a servire ai tavoli, il giorno del famigerato incendio e ricorda di aver osservato scioccato come le fiamme diventassero sempre più grandi e le finestre del suo ristorante sempre più calde. "La gente si riuniva (nel ristorante) e guardava impotente", ha detto. "Alcune persone piangevano... È stato tutto molto triste".

Ora Dubois attende con ansia la riapertura della cattedrale e prevede che molte persone si fermeranno a visitarla. "Anche se (Notre Dame) è stata qui per tanti anni, sarà un po' come un'inaugurazione", ha detto.

Secondo Jost, si prevede che 14 milioni di visitatori "accorreranno per vedere i risultati del restauro".

Segnare il 21° secolo

Mentre l'aspetto originale di Notre Dame sarà restaurato, il Presidente Macron ha anche espresso il desiderio che il nostro secolo "abbia il suo posto tra i molti altri che compaiono nelle opere di questa cattedrale".

All'inizio di questo mese ha annunciato un concorso per consentire ad artisti contemporanei di ricreare sei delle vetrate sul lato meridionale di Notre Dame, al fine di "segnare questo XXI secolo".

In modo altrettanto commemorativo, il nome del generale francese che aveva supervisionato la ricostruzione di Notre Dame prima di morire in un incidente di montagna all'inizio dell'anno, è stato inciso nel legno della guglia. Jean-Louis Georgelin "resterà per sempre" parte di Notre Dame, ha dichiarato Macron, che ha partecipato personalmente al processo di incisione l'8 dicembre, giorno in cui la guglia di quercia della cattedrale ha ripreso il suo posto.

Anche i nomi di coloro che hanno partecipato alla ricostruzione di Notre Dame sono stati inseriti in modo permanente nella nuova cattedrale. Il 16 dicembre, all'interno del gallo dorato montato in cima alla guglia, è stato inserito un tubo sigillato contenente un documento che elenca i 2.000 nomi di coloro che hanno partecipato ai lavori.

Il precedente gallo della guglia della cattedrale era stato trovato, danneggiato tra le macerie, il giorno successivo all'incendio. Al suo interno si trovavano le reliquie (i resti mortali) di Saint Denis e Saint Geneviève, oltre a un frammento della corona di spine di Cristo, tutti rimasti intatti e ora collocati all'interno del nuovo gallo, secondo quanto comunicato dalla Diocesi di Parigi.

Il vecchio gallo - insieme alle sei vetrate che saranno sostituite - sarà ospitato in un nuovo museo dedicato a Notre Dame, la cui apertura è stata annunciata di recente da Macron. "Sarà un museo d'arte, un museo di storia, un museo per descrivere il cantiere permanente di Notre Dame de Paris", ha dichiarato.

Il costo della ricostruzione di Notre Dame dovrebbe essere di circa 700 milioni di euro (767 milioni di dollari). In totale, secondo Rebuilding Notre Dame de Paris, sono stati raccolti 846 milioni di euro (928 milioni di dollari) in donazioni da 340.000 donatori in 150 Paesi.

Jost ha dichiarato che il denaro donato che non viene speso per la ricostruzione sarà probabilmente utilizzato per "beneficiare la cattedrale" in altri modi.

