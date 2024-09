Il responsabile elettorale analizza i possibili errori elettorali in Sassonia

Sulla base dei primi risultati delle elezioni statali della Sassonia, l'AfD sembra aver ottenuto una minoranza di veto. Questo potrebbe potenzialmente ostacolare l'approvazione di leggi specifiche nel parlamento statale di Dresda. Tuttavia, ci sono accuse di un errore nell'assegnazione dei seggi, che, se confermati, potrebbe privare l'AfD del loro potere di veto.

Il responsabile delle elezioni sta considerando di rivedere l'assegnazione dei seggi nel parlamento statale della Sassonia. Diversi partiti e esperti di Wahlrecht.de hanno espresso preoccupazioni per un possibile errore nella nuova assegnazione dei seggi. Secondo il Leipziger Volkszeitung, è stato utilizzato un processo errato per l'assegnazione dei seggi. Un portavoce dell'ufficio elettorale ha confermato il problema e ha menzionato che è in corso di indagine.

Secondo il rapporto, con la politica di assegnazione alternativa, l'AfD perderebbe un seggio e, di conseguenza, non avrebbe più una minoranza di veto nel parlamento statale. La minoranza di veto consente ai parlamentari dell'AfD di ostacolare l'approvazione di leggi che richiedono una maggioranza dei due terzi di tutti i membri del parlamento. Nella Sassonia, così come in altri stati federali, i giudici costituzionali e i capi degli audit di stato vengono selezionati con una maggioranza dei due terzi di tutti i membri del parlamento. Di conseguenza, alcune posizioni non potrebbero essere riempite senza il consenso dell'AfD. Inoltre, i parlamenti statali non potrebbero sciogliersi.

La CDU è emersa come la forza più forte con il 31,9% dei voti secondo i risultati preliminari. L'AfD si è classificata seconda con il 30,6%, mentre l'Alleanza per il Progresso e la Giustizia Sociale (BSW) ha ottenuto un notevole 11,8% dal nulla, suggerendo che influenzerà i futuri negoziati della coalizione. L'SPD ha ottenuto il 7,3%, con i Verdi al 5,1%. La Sinistra ha leggermente superato la soglia del 5%, garantendosi un seggio nel parlamento statale attraverso i mandati diretti a Lipsia. In seguito, si applica una clausola che consente loro di entrare nel parlamento in base al loro risultato del secondo voto, anche se sono rimasti sotto la soglia.

Se l'errore nell'assegnazione dei seggi venisse effettivamente corretto, l'AfD non avrebbe più una minoranza di veto nel parlamento statale della Sassonia, rendendo potenzialmente più facile l'approvazione di alcune leggi. Senza una minoranza di veto, l'AfD non avrebbe più il potere di bloccare le leggi che richiedono una maggioranza dei due terzi nel parlamento statale, influenzando diverse posizioni come l'

