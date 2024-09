- Il rendimento è la migliore macchina per l'integrazione <unk> Schweitzer

Il leader del Reno-Palatinato, Alexander Schweitzer, sta spingendo per facilitare le opportunità di lavoro per i rifugiati con la possibilità di vivere permanentemente. "Il lavoro è lo strumento di integrazione finale", ha dichiarato il politico SPD durante il Political Gillamoos ad Abensberg, nella Bassa Baviera. "Quelli che rimangono chiusi in casa o nelle loro sistemazioni, inevitabilmente escogitano soluzioni creative". L'ozio è la principale fonte di problemi.

"Lasciate che le persone lavorino, lasciate che le persone si istruiscono, lasciate che le loro competenze siano riconosciute, poi l'integrazione aumenterà anche", ha detto Schweitzer. "E quelli che non possono rimanere, beh, sono diretto, dovrebbero partire prima".

Tuttavia, Schweitzer ha sottolineato che l'integrazione continuerà in Germania. Il leader della Baviera, Markus Söder, che "sembra aver gestito personalmente ogni iscrizione commerciale", dovrebbe coinvolgere gli imprenditori riguardo a "dove sarebbero, come sarebbero i loro turni, se non ci fossero individui di origine straniera".

La Germania ha bisogno di persone che dimostrano il loro valore sul mercato del lavoro, ha detto Schweitzer. "Dobbiamo finalmente considerarli non solo come risorse produttive, ma anche dire 'benvenuti, allora siete Bavaresi, Reno-Palatinati, Palatinati, siete anche i benvenuti in Germania".

