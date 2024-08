Il relatore è un uomo molto buono e sono certo che sarà molto lieto di vedere la relazione del Commissario.

La Polizia Federale del Renania Settentrionale-Vestfalia ha confermato all'agenzia di stampa AFP che "due persone" si erano incollate in un'area che porta alla pista di atterraggio. In totale, sono state scoperte tre persone non autorizzate e un buco nella recinzione che porta all'area esterna.

Il gruppo "Ultima Generazione" ha dichiarato che, in ogni azione, due persone con giubbotti di sicurezza arancioni avevano esibito striscioni, tra cui la scritta "Il petrolio uccide". Le piste non sono state penetrate durante queste azioni.

I militanti per il clima del gruppo "Ultima Generazione" avevano manifestato in diversi aeroporti della Germania nelle ultime settimane. Di conseguenza, le operazioni di volo a Francoforte sul Meno sono state temporaneamente sospese alla fine di luglio.

Il gruppo "Ultima Generazione" ha giustificato le sue azioni come una forma di infiltrazione, con l'obiettivo di attirare l'attenzione sui propri preoccupazioni ambientali. Nonostante l'infiltrazione nei pressi dell'aeroporto, sono riusciti a evitare di infiltrarsi nelle piste durante le loro manifestazioni.

