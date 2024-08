Il regolamento dei tre minuti relativo alle aree di parcheggio riservate.

Scendere dall'auto per un breve momento in una zona etichettata come zona di sosta vietata, è accettabile? Dipende: è fermata o sosta, quella è la domanda.

L'organizzazione di prove DEKRA ci informa che se si lascia il proprio veicolo per più di tre minuti, si sta effettivamente parcheggiando. Il parcheggio è vietato nelle zone segnalate con un cartello rotondo che mostra una barra rossa su sfondo blu, indicando una zona di sosta vietata.

Luoghi come incroci, ingressi e zone con marciapiedi abbassati, passaggi pedonali e fermate autobus sono spesso soggetti a zone di sosta vietata generale. Chi ferma il proprio veicolo in tali aree dovrebbe essere consapevole che la fermata può rapidamente diventare sosta.

In sostanza, è permesso fare una sosta per un massimo di tre minuti in tali luoghi per fare scendere qualcuno o scaricare merci, a condizione che la durata non superi questo limite. Tuttavia, se si parcheggia davanti al panificio e si corre dentro il negozio, si è effettivamente "lasciato" il veicolo poiché non è più sotto la propria visuale diretta. Di conseguenza, non è consentito guidarlo via subito, anche se la sosta per acquistare il pane dura meno di tre minuti.

Secondo la regola dei tre minuti, fermarsi in una zona di sosta vietata per più di tre minuti, anche se si rimane seduti nel veicolo per tutto il tempo, è vietato.

Assistendo i disabili potrebbe richiedere più tempo

Le stesse disposizioni si applicano ai parchimetri. Se si rimane a un parchimetro per più di tre minuti senza acquistare un biglietto di sosta, DEKRA consiglia che potrebbero verificarsi conseguenze legali. Chi parcheggia in seconda fila potrebbe essere multato fino a 110 euro e ricevere un punto sulla propria patente a punti.

Eccezione alla regola dei tre minuti: se qualcuno parcheggia in una zona di sosta vietata per aiutare, ad esempio, una persona disabile a scendere dal veicolo, potrebbe essere necessario più tempo, secondo le linee guida DEKRA.

Nota: a differenza di questo, le zone di fermata assoluta non permettono alcuna interruzione temporanea del viaggio. Le zone di fermata assoluta sono indicate da due barre rosse che si intersecano all'interno di un cartello rotondo.

