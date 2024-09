Il regno vibrante del Bayern sta prendendo una tonalità rosa.

A Bayern Monaco, le cose procedono senza intoppi sotto la guida del nuovo allenatore Vincent Kompany. La squadra vola alta dopo aver superato alcuni anni difficili e l'atmosfera sulla Säbener Straße è più luminosa che mai. I tifosi sono innamorati del loro nuovo allenatore, che ha preso il posto quando altri candidati non potevano o non volevano. Se la parola "amore a testa in su" non fosse già riservata a Thomas Tuchel, potrebbe essere applicata qui.

Ma non si sta tuffando nei ricordi dei giorni di Tuchel a Monaco. Il patriarca del club Uli Hoeneß ha reso chiaro che ora è il turno di Kompany. Finora, la fase di luna di miele sta andando bene, in parte grazie a un programma leggero. In coppa, hanno affrontato l'SSV Ulm 1846, e in Bundesliga hanno affrontato Wolfsburg, Friburgo e Kiel. Nessuno di questi era il tipo di avversari che Bayern Monaco considera alla loro altezza. E Dinamo Zagabria non appartiene nemmeno alla loro lega. Hanno brutalmente battuto i croati 2:9 nel primo turno di Champions League, all'Allianz Arena.

"È stata una notte difficile per noi, Bayern è un altro mondo", ha ammesso l'allenatore ospite Sergej Jakirovic. "Non abbiamo giocato bene nella prima metà. Bayern ci ha dato poco spazio. Dopo l'intervallo, siamo riusciti a segnare due volte, ma non siamo riusciti a tenere il passo in termini di energia. Bayern vedeva tutte le aperture e siamo stati severamente puniti per ogni errore. È una lezione per noi."

Bayern Monaco sfiora un colpo di scena.

Temporaneamente, erano a portata di distanza dell'impossibile. All'intervallo, Bayern conduceva 3:0, ma il portiere Manuel Neuer era stato lasciato in panchina. Aveva subito una brutta caduta all'inizio del gioco. Kompany voleva tenere Neuer al sicuro, ma l'allenatore belga era fiducioso che non fosse gravemente ferito. Lo ha confermato dopo la partita, così come Neuer stesso più tardi quella notte: "Niente di grave, solo un piccolo intoppo". La caduta ha disturbato l'equilibrio del suo corpo e dopo quello ha sentito un leggero dolore alla coscia. Ha consultato il medico della squadra durante una pausa nel gioco.

Il sostituto Sven Ulreich ha preso il suo posto e Bayern Monaco era improvvisamente in svantaggio 2:3. I croati e i giocatori di Monaco erano entrambi scioccati. Ulreich li ha anche salvati dall'ugualizzare a 3:3. La squadra di Monaco era chiaramente in vantaggio, lasciando gli ospiti a fatica a tenere il passo. Tutto stava andando in una direzione, a tutta velocità, pieno di entusiasmo e fame insaziabile. Thomas Müller ha elogiato questo prima della partita: "Stiamo migliorando nelle aree giuste, especially with the right mentality. There's no other way, and it shows now."

Dopo un breve panico, le cose sono tornate alla normalità. Bayern ha ripreso il suo attacco implacabile e la sua serie di gol. "Sono orgoglioso della squadra. Non ho segnato i gol, lo hanno fatto loro. Despite giving up two goals, we stayed calm, and that's important", ha elogiato Kompany. "But we can't let that happen again. What's crucial is that we have a player like Harry Kane tackling our own penalty area and all eleven players giving their all until the final whistle."

Harry Kane ha segnato quattro volte, tre su rigore. Nuovo acquisto Michael Olise ha segnato due gol. Alla fine, Leroy Sané e Leon Goretzka hanno anche celebrato. Il vecchio giocatore nazionale avrebbe dovuto lasciare il club d'estate, ma Goretzka non voleva. Quando i capi avevano piani per farlo partire, Goretzka li ha respinti, credendo di poter cambiare le cose a suo favore. Finora, questo non è successo. Recentemente, non era nemmeno parte della squadra. Ma quando Sacha Boey ha raggiunto gli infortunati Hiroki Ito e Josip Stanisic, ha ottenuto alcuni minuti nell'81º per dimostrare sé stesso.

Si fa crowded sulle ali

Ha fatto un'impressione con un impressionante colpo di testa. Eric Dier, un'altra vittima del cambio di allenatore, ha avuto anche l'opportunità di farlo. Goretzka ha utilizzato il suo breve tempo in campo per fare una causa per sé stesso. Sarà sufficiente per Kompany, il diplomatico in formazione, per dargli un'altra possibilità? Kotampy, sempre diplomatico, ha detto che Goretzka si offre, gioca bene. "Non credo che Leon Goretzka debba essere considerato uno dei perdenti nei nostri primi giochi. È importante per noi, ha un ruolo cruciale nella squadra e sarà importante per noi questa stagione." È difficile trovare elogi più non impegnativi.

Prima di segnare un altro gol, Sane è salito, cercando di riguadagnare il suo posto in squadra dopo il suo infortunio. Tuttavia, Olise sta anche lottando per un riconoscimento maggiore e il tempo di gioco. Gnabry e Coman sono altri concorrenti rivali, mentre Musiala, che può scivolare in più ruoli offensivi e che ora sta prosperando al centro, è anche in mischia.

In questo paesaggio competitivo, il posto di Goretzka non è sicuro. Müller, con il suo nuovo record di Champions League, è un avversario formidabile. Il suo elenco di record continua a crescere, a malincuore del team di trasmissione interno di Bayern, il cui tempo in aria sta diminuendo. Nonostante questo, Müller è stato spesso messo in panchina prematuremente. A 34 anni, ha ora giocato 152 partite di Champions League per Bayern, superando il suo precedente record condiviso con Xavi Hernandez del FC Barcelona. Anche se potrebbe non curarsi molto dei record, aumentare il suo tempo di gioco è una priorità per lui, una sensazione che ha espresso spesso in passato.

Julian Nagelsmann si trova ora a gestire questa situazione. Finora, sta svolgendo un lavoro ammirevole a Monaco. La squadra lo adora ancora, soprattutto per la sua umiltà, una qualità che ha dimostrato nel raggiungere Bayern più tardi nella vita. "È un buon inizio. Non stiamo giocando a calcio di Kompany qui, è calcio del Bayern. Sono un allenatore e mantengo sempre un atteggiamento positivo, ma ovviamente non sono mai completamente soddisfatto. Possiamo ancora vincere tutto, questa mentalità rimarrà con me. Ci sono sempre aree per migliorare." Le prossime partite includono Werder Bremen, Bayer Leverkusen e Aston Villa.

