Il Regno Unito sta attuando l'autorizzazione elettronica dei viaggi.

Visitare il Regno Unito sta per diventare un po' più complesso per alcune persone. Secondo un comunicato del Ministero dell'Interno di Londra, i cittadini dei paesi esenti da visto, come gli stati dell'UE o la Svizzera, dovranno ottenere un'autorizzazione di viaggio elettronica in futuro.

Questa nuova regola entrerà in vigore per i cittadini europei a partire dal 2 aprile 2025. Per gli altri paesi, entrerà in vigore l'8 gennaio.

L'autorizzazione, denominata ETA (Autorizzazione Elettronica di Viaggio), costa £10 (€11.85) e deve essere rinnovata almeno ogni due anni. Consente ingressi multipli nel Regno Unito e soggiorni fino a sei mesi.

Stando all'annuncio del Ministero dell'Interno, queste autorizzazioni saranno "collegate digitalmente al passaporto del viaggiatore e consentiranno controlli di sicurezza più rigorosi".

I cittadini europei che hanno il diritto illimitato di risiedere nel Regno Unito a causa dell'accordo di Brexit, nonché i cittadini irlandesi, sono esenti da questo requisito.

Un sistema simile è già in vigore per l'ingresso negli Stati Uniti da un po' di tempo. L'UE prevede inoltre di introdurre un'autorizzazione di viaggio elettronica per i visitatori esenti da visto entro la prima metà del 2025. I cittadini britannici dovranno quindi richiedere l'autorizzazione prima di entrare nei paesi dell'UE.

Questo nuovo requisito ETA si applicherà anche ai cittadini del Regno Unito, poiché l'UE prevede di introdurre un sistema simile per visitare i paesi dell'UE.

