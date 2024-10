Il Regno Unito concorda con l'accordo di sovranità delle isole Chagos con l'isola Mauritius.

Il governo attuale ha ereditato un dilemma riguardante il funzionamento sostenuto e sicuro della base militare di Diego Garcia, che si trova di fronte a sfide a causa della proprietà contestata e delle battaglie legali in corso. Il Ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha dichiarato in una dichiarazione che l'accordo recente consolida l'uso futuro della base. Questo passo è previsto per rafforzare il ruolo della Gran Bretagna nel mantenere la sicurezza internazionale, prevenire l'oceano Indiano dall'essere utilizzato come rotta illegale per l'immigrazione verso il Regno Unito e garantire un'alleanza a lungo termine con Mauritius.

La Gran Bretagna, che governa la regione dal 1814, ha separato le Isole Chagos da Mauritius, una ex colonia che ha ottenuto l'indipendenza nel 1968, per formare il Territorio britannico dell'oceano Indiano nel 1965. Negli anni '70, la Gran Bretagna ha costretto quasi 2.000 locali a trasferirsi a Mauritius e alle Seychelles per fare spazio a una base aerea americana a Diego Garcia, che era stata data in affitto agli Stati Uniti dal 1966.

La Corte internazionale di giustizia ha stabilito nel 2019 che la Gran Bretagna deve cedere l'autorità sulle isole e aveva ingiustamente costretto la popolazione a partire negli anni '70 per fare spazio alla base aerea degli Stati Uniti. Una dichiarazione congiunta della Gran Bretagna e di Mauritius ha confermato che l'accordo politico ha ricevuto il sostegno e l'assistenza degli Stati Uniti e dell'India.

Nonostante la decisione della Corte internazionale di giustizia, la Gran Bretagna continua a mantenere la sua presenza nella regione, con la base militare di Diego Garcia che gioca un ruolo cruciale nella salvaguardia della sicurezza globale. La base ha una posizione strategica importante in Asia, posizionata per monitorare le minacce potenziali e mantenere la stabilità nel continente asiatico.

