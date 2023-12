Il regno di "Re Kazu" continua: il calciatore 54enne Kazuyoshi Miura si unisce al Suzuka

Miura, che compirà 55 anni il mese prossimo, si è unito al club della Japan Football League dopo la retrocessione dello Yokohama in seconda divisione alla fine della scorsa stagione.

Il Suzuka è gestito da suo fratello, Yasutoshi, e con questo passaggio Miura prosegue la sua carriera nella 37ª stagione.

"Sono grato per l'opportunità di giocare qui e farò del mio meglio per contribuire al club in campo", ha dichiarato Miura in un comunicato.

Il Suzuka sarà il 15° club di Miura, dopo aver giocato in Brasile, Giappone, Italia, Croazia e Australia.

Conosciuto come "King Kazu", è diventato il giocatore più anziano a giocare nella J-League nel marzo dello scorso anno, a 54 anni e 12 giorni, quando è entrato come sostituto in ritardo contro gli Urawa Reds.

È anche il giocatore più anziano a segnare nella J-League, avendo segnato in seconda divisione contro il Thespakusatsu Gunma nel marzo 2017.

Miura è stato l'uomo immagine del calcio giapponese quando la J-League è stata lanciata nel 1993 e ha guidato il Verdy Kawasaki ai primi due titoli di campionato.

Ha giocato 89 volte con il Giappone, vincendo la Coppa d'Asia nel 1992, ed è il secondo marcatore di tutti i tempi del Paese con 55 gol.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com