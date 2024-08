- Il registro delle lobby della Turingia offre maggiore trasparenza

Il registro delle lobby viene introdotto nella Turingia per aumentare la trasparenza sulle attività degli interessi che influenzano la politica. Una decisione del parlamento statale a metà giugno garantisce che la Turingia sia in prima linea nella trasparenza rispetto ad altri stati federali. Lo stato libero soddisfa il 69% dei criteri stabiliti per la trasparenza e può quindi mantenere con fiducia il primo posto nella classifica degli stati, secondo l'organizzazione non governativa Transparency Germany di Berlino. Altri stati federali stanno facendo progressi lenti.

La coalizione rossa-rossa-verde ha approvato a metà giugno una legge che consente l'istituzione di un registro delle lobby. Lo scopo è "rendere tracciabile l'influenza esercitata da organizzazioni e individui nell'area del parlamento e del governo statale, al di fuori dell'attività legislativa", dice la legge. La registrazione sarà obbligatoria.

La coalizione al governo vede il registro delle lobby come un complemento a un registro esistente che documenta quali lobbisti influenzano le nuove leggi.

La trasparenza riguarda anche i redditi secondari

Nella classifica della trasparenza, la Turingia è seguita dalla Baviera (54% dei criteri) e dal Baden-Württemberg (53%). Nel complesso, il governo federale si posiziona meglio di tutti gli stati federali con il 71%, grazie a buone regole di lobby e trasparenza, ha spiegato l'organizzazione.

Il deputato della Sinistra Knut Korschewsky ha dichiarato che la decisione di introdurre un registro delle lobby ha reso il lavoro parlamentare più trasparente e tracciabile per i cittadini. La Sinistra sta lavorando per ulteriori miglioramenti.

La democrazia vive sulla fiducia dei cittadini in coloro che rappresentano in parlamento e nelle istituzioni, ha detto la deputata dei Verdi Madeleine Henfling. "La Turingia sta facendo un passo avanti sulla strada per la trasparenza completa riguardo ai redditi secondari e i divieti di donazioni dirette ai deputati".

Quattro criteri sono stati valutati

Quattro criteri sono stati esaminati per una politica integra e trasparente: uno stato ha un registro delle lobby e come è strutturato? La partecipazione dei lobbisti alle leggi viene resa pubblica attraverso una cosiddetta "impronta legislativa"? Ci sono periodi di raffreddamento per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato? E quali regole di comportamento, dichiarazioni obbligatorie e divieti, ad esempio per le attività secondarie dei deputati, esistono? Ciascuno di questi criteri ha rappresentato il 25% dell'evaluazione complessiva.

