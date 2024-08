- Il regista riceve un premio d'onore a San Sebastián

Onore straordinario per il leggendario regista spagnolo (74). Il direttore di successo riceverà il prestigioso Premio Donostia al Festival del Cinema di San Sebastián di quest'anno per "contributi eccezionali al cinema". Gli organizzatori lo hanno annunciato mercoledì. Nel loro comunicato, hanno evidenziato il suo talento artistico e il coraggio nell'affrontare temi dell'universo LGBTIQ+. La cerimonia di premiazione è prevista per il 26 settembre. Il trofeo per il suo Achievement in lifetime will be presented by British actress Tilda Swinton (63).

Successivamente, il suo ultimo film "The Room Next Door", con Swinton e Julianne Moore (63), sarà proiettato. Si tratta del primo film di Almodóvar girato in inglese. Il film avrà la sua prima mondiale il mese prossimo al Festival del Cinema di Venezia. Il Festival di San Sebastián si svolgerà dal 20 al 28 settembre.

L'amore di Pedro Almodóvar per San Sebastián

Il regista ha personalmente presentato il Premio Donostia al Festival di San Sebastián a leggende del cinema come Al Pacino (84) e Antonio Banderas (64). È strettamente legato alla città basca da molti anni. In una dichiarazione, ha detto: "La mia carriera è iniziata a San Sebastián nel 1980 e da allora sono spesso tornato al festival, con o senza un film". Si diverte sempre lì. La città, dice, è un luogo con grande entusiasmo per il cinema.

Pedro Almodóvar è considerato il regista spagnolo più famoso del cinema contemporaneo. Nel 2000 ha vinto sia un Oscar che un Golden Globe per "Tutto su mia madre" come Miglior Film Straniero. Nel 2019 ha già ricevuto un Golden Lion per il suo Achievement in lifetime al Festival del Cinema di Venezia.

