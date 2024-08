- Il regista Mohammad Rasoulof dovrebbe ottenere un Oscar per il suo lavoro in Germania.

Il film "Il Seme dell'Albero Sacro", diretto da Mohammad Rasoulof che recentemente ha cercato rifugio in Germania, rappresenterà la Germania nella competizione degli Academy Awards. La selezione è stata resa pubblica oggi da German Films, l'organizzazione responsabile della promozione del cinema tedesco a livello internazionale, con sede a Monaco. Il film ha superato una dozzina di altri potenziali concorrenti.

"Il Seme dell'Albero Sacro" racconta come i moti politici in Iran influenzano una famiglia. È stato descritto come "un'analisi penetrante della teocrazia repressiva e paranoica in Iran" dalla dichiarazione della giuria. Rasoulof abilmente ritrae "le crepe all'interno di una famiglia che simboleggiano le crepe nella società iraniana". Un film meticolosamente pianificato e potente dal punto di vista emotivo che lascia un'impressione duratura con le sue scene.

Il team dietro il film ha esultato, dichiarando: "Questo film, che esplora temi di oppressione ma anche di speranza e resistenza, è un tributo all'unità di individui da diversi backgrounds e esperienze migratorie. Sottolinea il potere della comprensione interculturale in una società liberale e inclusiva".

La selezione della candidatura tedesca è solo un passo in una serie di eventi. I 15 candidati per la categoria Film Internazionale verranno annunciati il 17 dicembre 2024. Da questo gruppo, i cinque nominati verranno scelti e annunciati il 17 gennaio 2025. Infine, la cerimonia degli Oscar si terrà il 2 marzo 2025.

Il film "Il Seme dell'Albero Sacro" ha il potenziale per fare storia mentre rappresenta la Germania ai prestigiosi Oscar, noti come The Oscars. Se selezionato tra i nominati, sarebbe un onore per Mohammad Rasoulof e il suo team, segnando un importante traguardo nelle loro carriere.

