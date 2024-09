- Il regista di Spider-Man 4 sembra aver assicurato la posizione in modo affidabile.

Entusiasti i fan dell'eroe della porta accanto, Spider-Man, interpretato da Tom Holland (28 anni)! Secondo The Hollywood Reporter, "Spider-Man 4" ha trovato il suo timoniere in Destin Daniel Cretton (45 anni), noto per aver guidato "Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" al successo al cinema. Cretton è in trattative per il ruolo di regista.

The Hollywood Reporter ha inoltre riferito che i veterani di Marvel Chris McKenna (46 anni) e Erik Sommers (47 anni), autori dei copioni dei tre ultimi film di Spidey con Tom Holland, come "Homecoming", "Far From Home" e "No Way Home" che hanno incassato ben $3,9 miliardi in tutto il mondo, torneranno a lavorare insieme.

Stando a Deadline, i membri chiave del franchise Holland e Zendaya (28 anni, che interpreterà MJ) sono anche a bordo dello sviluppo di "Spider-Man 4", il che suggerisce che riprenderanno i loro ruoli.

Purtroppo, i dettagli della trama di "Spider-Man 4" rimangono ancora misteriosi. Dopo "Spider-Man: No Way Home", Peter Parker (il personaggio di Tom Holland) è stato dimenticato dai suoi cari. Il possibile regista di "Spider-Man 4", Cretton, ha anche supervisionato la serie Marvel Studios "Wonder Man", che ha recentemente concluso la produzione.

"Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli" si è distinto tra i recenti rilasci di Marvel Studios. Uscito nel 2021, ha incassato oltre $430 milioni in tutto il mondo e ha ricevuto elogi dalla critica, con un impressionante 91% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

