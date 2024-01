Il regista di "Oldboy", Park Chan-wook, parla della nuova era del K-cinema

"Forse faccio il tipo di film che faccio per non mettere in atto questi sentimenti", ha detto Park alla CNN a Hong Kong, dove di recente ha ospitato una masterclass di regia presso il museo M+.

"Non agisco mai, ma ci penso molto", ha aggiunto, parlando attraverso un traduttore. "Penso a come causare problemi a quella persona... in che modo posso infliggere il massimo dolore. Mi ha aiutato con i miei film".

I film di Park affrontano i lati più oscuri e tabù della natura umana, raccontando storie di vendetta, incesto e tragedia. Il suo film del 2016, "The Handmaiden", un adattamento di "Fingersmith" della scrittrice gallese Sarah Water, ambientato nella Corea degli anni '30 durante l'occupazione coloniale giapponese, è una storia d'amore in un mondo contorto di controllo patriarcale ed erotismo perverso. È noto anche per il trio di film soprannominati "Trilogia della vendetta" - "Sympathy for Mr. Vengeance", "Oldboy" e "Lady Vengeance" - e per il thriller romantico noir del 2022 "Decision to Leave".

Più di recente, si è dedicato alla storia di una spia comunista metà francese e metà vietnamita, raccontata nel romanzo "The Sympathizer" di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer. L'adattamento della HBO, di cui Park è co-showrunner e produttore esecutivo insieme all'attore e regista canadese Don McKellar, è interpretato da Robert Downey Jr, Sandra Oh e Hoa Xuande. Il film racconta la vita e i dilemmi del Capitano, un doppiogiochista nordvietnamita costretto a fuggire negli Stati Uniti alla fine della guerra del Vietnam, che vive in una comunità di rifugiati sudvietnamiti che continua a spiare. (La HBO è di proprietà della Warner Bros. Discovery, società madre della CNN).

"Gli americani forse non lo sanno bene, ma il fatto che la Corea del Sud abbia partecipato alla guerra del Vietnam è un evento molto significativo per i coreani", ha detto Park, spiegando cosa lo ha attirato nel progetto. "Un Paese diviso in due, che soffre di una grave crisi ideologica... e che attraversa una guerra, una guerra civile... Anche la Corea del Sud ha vissuto una simile tragedia, quindi questa non mi sembrava la storia di qualcun altro".

Tutto ciò che è vecchio è nuovo

Nell'ultimo decennio, l'interesse globale per la cultura pop sudcoreana è aumentato, il cinema nazionale e della diaspora del Paese sta ottenendo un seguito internazionale e i suoi registi sono sempre più riconosciuti all'estero. Park ha dichiarato alla CNN di ritenere che la tumultuosa storia recente della Corea del Sud - la transizione dalla dittatura alla democrazia alla fine degli anni '70 e '80 e il successivo allentamento delle restrizioni della censura - abbia contribuito a creare la magia sullo schermo prodotta dai registi coreani negli ultimi anni. "Siamo persone che hanno sperimentato una gamma più ampia e profonda di emozioni", ha detto. "Questo non è necessariamente un bene, ma credo che aiuti a realizzare film e drammi".

"Ora, potreste chiedervi perché non sono stati fatti buoni film subito dopo la democratizzazione, perché ci sono voluti dai 10 ai 20 anni. Questo perché la generazione abituata a elaborare pensieri basati sulla censura non poteva scatenare improvvisamente la creatività subito dopo l'abolizione delle restrizioni. È sbocciata artisticamente solo quando la generazione che è cresciuta potendo guardare opere create in un'epoca creativamente libera è diventata regista", ha aggiunto.

Tra questa nuova generazione di registi c'è Bong Joon Ho, il cui film "Parasite" - una commedia nera thriller sui Kim, una famiglia povera che cerca di infiltrarsi nella vita della ricca famiglia Park - ha offerto uno sguardo incisivo sulla disuguaglianza di classe in Corea del Sud e ha vinto quattro Oscar, tra cui quello per il miglior film, nel 2020. Il film "Minari" del regista coreano-americano Lee Isaac Chung, che segue le difficoltà di una famiglia di immigrati coreani che vive nelle zone rurali dell'Arkansas, ha ricevuto sei nomination e un Oscar (per Youn Yuh-jung nella categoria miglior attrice non protagonista) un anno dopo.

Nell'autunno del 2021, "Squid Game" del regista Hwang Dong-hyuk, un thriller in cui centinaia di personaggi finanziariamente indigenti si sfidano in giochi mortali per bambini, ha colpito gli spettatori ed è diventata la serie TV più vista di Netflix fino ad oggi. Il gigante dello streaming ha dichiarato che i suoi dati di audience hanno mostrato che oltre il 60% di tutti gli iscritti a Netflix ha guardato titoli coreani nel 2022.

Park, che è stato nominato miglior regista a Cannes nel 2022 per Decision to Leave, ha detto che Bong e Hwang "hanno avuto un ruolo molto più importante di me" nel far conoscere la TV e il cinema coreani al mondo. Ritiene che lui e i suoi colleghi registi non cercassero di rivolgersi specificamente al pubblico d'oltreoceano, ma cercassero di pensare profondamente a "quali sono le emozioni universali di un essere umano" e alle situazioni in cui si trovano oggi le persone di tutto il mondo. "È questo che suscita la simpatia delle persone e degli spettatori di tutto il mondo", ha detto.

Un tema che Park esplora - e che risuona sia in Corea del Sud che all'estero - è il posto e il trattamento delle donne nella società. Lui e Jeong Seo-Kyeong, la sceneggiatrice di molti dei suoi più grandi successi, collaborano spesso per creare personaggi femminili complessi, avvincenti e comprensibili. In "The Handmaiden" hanno mostrato il potenziale della sessualità e dell'autonomia di una donna, mentre con "Decision to Leave" Park ha detto di aver voluto sovvertire le idee sulla prospettiva, iniziando con lo "sguardo maschile completo" del protagonista maschile Hae-joon prima di passare a quello di Seo-rae, la protagonista femminile, nel secondo atto.

"Non sto dicendo che la parte femminile sovrasti quella maschile. È quasi come se l'equilibrio si raggiungesse alla fine", ha detto Park in una precedente intervista alla CNN, aggiungendo: "(Seo-rae) non è più questa figura enigmatica che il protagonista maschile deve risolvere".

Se mai marchierebbe uno dei suoi film come femminista è un'altra questione. "Esprimo solo il mio punto di vista e quello che penso sia giusto", ha detto. "In questo senso, sono sempre stato un femminista e penso di fare film (che sono femministi)".

"Ma questo non significa che le donne ritratte nei miei film siano sempre le più gentili, eroiche e giuste. Non credo che sia questo a rendere un film femminista", ha aggiunto. "Le donne possono commettere errori, possono fare cose cattive e possono anche essere sciocche. Penso che un film femminista sia quello che ritrae tutti questi aspetti (delle donne) e che dà vita a un personaggio autonomo, indipendente e dettagliato. Questo è ciò che secondo me rende un film femminista".

Cavalcare l'onda coreana

Forse è la straordinaria capacità di Park e del suo team di superare le barriere linguistiche affrontando temi come la redenzione e la giustizia che ha fatto sì che film come "Oldboy", che ha celebrato il suo 20° anniversario l'anno scorso, siano diventati dei cult. Park ritiene che il loro fascino non dipenda solo dal valore d'urto (si pensi alla famosa scena di "Oldboy" in cui il vendicativo protagonista Oh Dae-su mangia un polipo vivo) o dalla novità (la celebre scena di combattimento a distanza ravvicinata con un solo colpo, che è stata paragonata a un videogioco), ma dall'universalità delle emozioni umane e delle storie classiche che conferiscono longevità ai suoi film.

Negli ultimi anni, servizi di streaming come Netflix e Disney+ hanno preso nota del cinema K e hanno aumentato gli investimenti. Dopo il successo della serie di spionaggio soprannaturale "Moving" l'anno scorso, Kim So-youn, della Walt Disney Company Korea, ha dichiarato in una conferenza stampa a settembre che i finanziamenti per il genere sarebbero "gradualmente aumentati", secondo il quotidiano locale Korea Times. All'inizio dell'anno, Netflix ha annunciato l'intenzione di investire 2,5 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni per produrre più film, fiction e reality show coreani.

Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha dichiarato all'epoca che le storie prodotte in Corea del Sud rappresentano "lo zeitgeist culturale globale", citando il successo di spettacoli come "Squid Game", "The Glory" e "Physical: 100". Poco dopo, il gigante dello streaming ha annunciato che Park avrebbe co-scritto "War and Revolt", un thriller coreano ambientato alla fine del XVI secolo che racconta la storia di due amici d'infanzia diventati avversari. Il regista, che ha ora terminato le riprese della serie - la sua produzione più costosa - ha lodato Netflix per aver "sostenuto la (sua) visione senza grandi interferenze, in termini di creatività".

Dopo la conclusione dei suoi due ultimi progetti televisivi, Park spera di tornare sul grande schermo, con produzioni sia sudcoreane che statunitensi in cantiere. "Ho molti progetti in cantiere e non so quale sarà il prossimo, ma tra questi ci sono western, azione fantascientifica e un thriller psicologico", ha dichiarato.

Ha anche aggiunto che è improbabile che utilizzi l'intelligenza artificiale per produrre i suoi film. "Sono scettico sul fatto che l'IA possa davvero realizzare un'opera ingegnosa e artistica", ha dichiarato Park, aggiungendo di ritenere che la tecnologia non possa - e non debba - sostituire scrittori e produttori.

"Ma forse potrei usarla in questo modo: Dopo aver scritto una sceneggiatura, l'intelligenza artificiale potrebbe controllare se è simile a un film che ho visto o non ho visto. Forse potrei usarla per verificare se la mia sceneggiatura è involontariamente simile a un altro film".

Kristie Lu Stout, Jadyn Sham e Thomas Page della CNN hanno contribuito a questo servizio.

