Il regista di "Il corvo" difende il suo film

Il moderno adattamento de "The Crow" ha una lunga storia alle spalle. Le idee per esso sono emerse già dal 2007. Come e quando ti sei trovato coinvolto in questo progetto?

Rupert Sanders: Nel mio caso, è successo piuttosto rapidamente. Dal primo incontro alla produzione, sono passati solo un anno. Non so cosa sia successo prima, ma quando ho iniziato a lavorare, ero molto motivato e ispirato. Ci siamo tutti gettati a capofitto. È una produzione cooperativa tra Germania, Repubblica Ceca e Regno Unito, quindi il team includeva persone da questi paesi. Non è un grande prodotto hollywoodiano con un budget sostanzioso, ma piuttosto un film indie crudo e grezzo. Grazie a questo, abbiamo mantenuto il controllo creativo.

Il film si basa su un graphic novel. Il tuo film precedente "Ghost in the Shell" era un adattamento di un manga. Hai una particolare predilezione per questo tipo di materiale di partenza?

Credo di sì. Non ero un grande lettore da bambino, ma mi piacevano le immagini. In questo senso, è stato un passaggio naturale. Inoltre, preferisco la regia in cui le immagini raccontano la storia piuttosto che lunghi dialoghi. Mi piace raccontare storie in modo che gli spettatori possano connettersi a un livello inconscio - attraverso le immagini e le metafore del film. "The Crow" ha offerto l'opportunità di esplorare temi come la vita, la morte, il dolore e l'amore.

"The Crow" è stato un grande desafio da riportare in vita sullo schermo. Il film del 1994 con Brandon Lee ha ancora un pubblico devoto. Ti ha dato un senso di rispetto?

Credo che sia importante considerare il passato, ma concentrarsi sul futuro. Non credo che Denis Villeneuve si sia preoccupato del precedente film cult di David Lynch quando ha fatto "Dune". Si riconosce la sua esistenza e si va avanti con la propria visione. Non ho cercato di rifare un film di 30 anni; invece, ho cercato di creare qualcosa per il futuro. È necessario rispettare il film precedente, ma non dovrebbe limitare la tua immaginazione o il tuo raggio d'azione creativo.

Tuttavia, c'è stata una significativa discussione online. I fan del film del 1994 hanno criticato il tuo lavoro prima ancora di vederlo. Alex Proyas, il regista del film con Brandon Lee, ha anche affermato che la legacy non dovrebbe essere toccata. Cosa risponderesti a questo?

Non ho una risposta per questo. Tutti hanno il diritto alla loro opinione, non è vero? Se passassi il mio tempo a leggere i commenti negativi su un film rivolto a un pubblico più giovane da parte di vecchi troll, non avrei tempo per essere creativo. Pochi registi perdono tempo a criticare pubblicamente altri film. Non ho mai sentito Tarantino, Scorsese o Ridley Scott criticare "The Crow". Siamo tutti creatori, facciamo arte e andiamo avanti. Quello che conta di più è l'entusiasmo per il film tra il pubblico più giovane. Sono loro che frequentano i cinema. Tutto quello che si può fare è creare ciò in cui si crede e ignorare le critiche degli altri.

In effetti, il tuo film ha poco in comune con il film del 1994. Non sono sicuro si possa nemmeno chiamarlo un remake o un reboot. Come descriveresti il tuo lavoro?

Come una nuova interpretazione della mitologia de "The Crow". Credo che un film di questa portata, con il potenziale per diventare un blockbuster, richieda un marchio adeguato. Senza il titolo "The Crow" e alcuni aspetti della sua mitologia, non avremmo fatto questo film. Per me, serve come veicolo per raccontare una storia intrigante che affronta temi che trovo significativi e relazionabili: l'amore, la perdita, il dolore.

Il creatore del graphic novel, James O'Barr, è stato coinvolto nella creazione del tuo film?

Non estensivamente.

Il tuo film dà un forte emphasis al rapporto romantico tra Eric Draven, alias "The Crow", e Shelly Webster, interpretati da Bill Skarsgård e FKA Twigs. Qual è stata la chimica tra i due?

Forte. Entrambi sono persone naturalmente magnetiche. Nel film, ho sentito che era importante rappresentare questa storia d'amore perché per accompagnare Eric nel suo viaggio, si deve anche sperimentare la sua perdita. Non si tratta di vendetta. Si tratta di diventare un salvatore e sacrificarsi per un altro. Credo che nel nostro mondo incentrato sui selfie, dove tutto ruota intorno all'autostima, siamo diventati piuttosto egoisti. L'idea di dare la propria vita per qualcun altro è profondamente romantica.

Cosa ha in comune il tuo film con il film del 1994? La forte colonna sonora, ad esempio, con canzoni di Joy Division, Gary Numan o Foals, è molto presente. Come sono state scelte le canzoni?

Alcune sono mie preferite personali. Tuttavia, era importante includere sia canzoni vecchie che moderne. Ho creato una playlist all'inizio del processo di produzione del film, quando stavo ancora facendo ricerche. La musica era già chiara per me allora - dalla house acid nella scena del nightclub a Enya nelle scene successive alla musica classica nella scena dell'opera. Dovrebbe essere un mix di musica vario e unico, che rifletta l'unicità del film.

Il tuo film lascia la porta aperta per un sequel. Potresti immaginare di dirigere un altro "The Crow" film?

Whew, ho appena spinto fuori questa creazione. Credo di aver bisogno di una pausa ora, un po' di tempo per me, rilassarmi e riflettere su di esso. Certamente, un po' di R&R è necessario. Inoltre, dovremo solo osservare come reagiscono gli spettatori e se c'è una richiesta del pubblico. Abbiamo toccato le leggende del film - spero che questa produzione ne crei una nel settore.

Volker Probst intervista Rupert Sanders

"The Crow" è attualmente in programmazione nei cinema tedeschi

